Uno dei titoli più chiacchierati di questi ultimi mesi è senza ombra di dubbio The Last of Us Part 1. Sebbene il gioco di Naughty Dog fosse riuscito ad attirare l’interesse di moltissimi appassionati nel momento dell’annuncio, diversi dubbi relativi a questo remake sono subito emersi in rete. A fare maggiore chiarezza sono arrivati prima alcuni leak e poi un lungo video ufficiale, ma c’è ancora un’informazione che non è stata svelata, ovvero la data di uscita del gioco su PC.

Sappiamo molto bene che The Last of Us Part 1 uscirà il prossimo 2 settembre in esclusiva su PlayStation 5, ma sia Sony che Naughty Dog hanno già voluto farci sapere che più avanti il gioco arriverà anche su PC, ma quando di preciso? Al momento non abbiamo notizie ufficiali sulla data di lancio al di fuori della console PlayStation, ma a discuterne è stato Jonathan Benainous, ovvero uno degli artisti che lavora all’interno dello studio californiano.

Questo sviluppatore si è trovato a rispondere a un fan su Twitter, con quest’ultimo che si è detto molto interessato a scoprire quando potrà giocare al rifacimento di The Last of Us su PC. Con una risposta netta Jonathan Benainous ha fatto sapere al fan, e a tutti gli utenti su Twitter, che il lancio del gioco su PC avverrà un po’ dopo che il titolo avrà debuttato su PlayStation 5, ma non dovrebbe passare troppo tempo tra i due lanci.

Glad to hear you're hyped man! PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release! — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Nonostante queste recenti informazioni, che ci arrivano direttamente dallo studio che ha lavorato al rifacimento del primo amatissimo The Last of Us, a oggi non abbiamo ancora una data concreta di rilascio della versione PC di The Last of Us Part 1. Ma stando a queste ultime dichiarazioni è probabile che avremo una data più chiara poco dopo che il titolo verrà rilasciato su PlayStation 5, per cui forse potremo evitare attese troppo grosse.