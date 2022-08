Sony ha mostrato il trailer di lancio di The Last of Us: Part I prima della sua uscita prevista per PS5 tra poco più di una settimana. Con un mix di cinematiche e gameplay, il video pubblicato da Naughty Dog sul canale YouTube di PlayStation, mostra diverse scene già trapelate nei mesi precedenti tirate a lucido per la versione finale. Tra queste, troviamo anche alcune sequenze tratte dal DLC Left Behind.

The Last of Us: Part I è il remake del primo capitolo della serie, con un nome riadattato per seguire la numerazione avviata grazie al sequel. Il titolo sarà presto disponibile su PS5 e, a differenza della remastered uscita qualche anno fa su PlayStation 4, conterrà un comparto grafico totalmente rivisto. Gli sviluppatori hanno già diffuso diverse clip di confronto tra le due versioni, nelle quali è visibile la differenza grafica tra il remake e la remastered.

Tuttavia, non è facile giudicare i miglioramenti grafici di un gioco basandosi soltanto sull’ausilio di brevi clip. Quello che risulta subito lampante è che The Last of Us: Part I dispone di maggiori elementi ambientali come fiamme e decorazioni che sono aumentate e più dettagliate grazie alla potenza concessa dalla nuova console. Allo stesso modo, il trailer rilasciato oggi mostra una ottima qualità grafica che potremo però confermare solo tra pochi giorni, quando il remake uscirà ufficialmente su PlayStation 5. Le scene mostrate nel video, inoltre, sono tratte da momenti differenti del gioco che i fan riconosceranno certamente a primo impatto.

La data di uscita della nuova versione di The Last of Us è prevista per venerdì 2 settembre. È in arrivo anche una versione per PC, ma non sappiamo ancora quando arriverà. Per quanto riguarda il futuro del franchise, invece, stiamo ancora aspettando di saperne di più su Factions dopo le ultime informazioni rilasciate dal team.