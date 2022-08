Il remake di The Last of Us arriverà presto con il nuovo titolo di The Last of Us Part I per rimanere in linea con la numerazione del sequel. Ovviamente, la nuova versione non si limita ad un semplice cambio di nome. Naughty Dog vuole mostrare le differenze tra il remake e la remaster già lanciata nel 2014. Nonostante l’ottimo lavoro già realizzato sulla versione attualmente disponibile su PlayStation 4, le differenze sono sostanziose.

Il filmato è già stato diffuso di recente, mostrando combattimenti e miglioramenti delle armi di The Last of Us Part I. Grazie a queste brevi clip, tuttavia, abbiamo altre immagini delle cinematiche disponibili per il confronto. Naughty Dog ha, infatti, rilasciato due brevi video, il primo dei quali si concentra sul fienile in fiamme all’inizio del gioco. Man mano che l’auto si avvicina al fienile, il filmato passa dalla remaster su PlayStation 4 al remake su PlayStation 5. La maggior differenza sta nel volume e nella varietà delle fiamme presenti nella nuova versione, e possiamo anche vedere che Naughty Dog ha aggiunto più decorazioni alla zona inserendo un piccolo mulino a vento ora in piedi accanto al fienile.

La seconda clip, invece, mostra Joel e Tommy a cavallo ed è un buon esempio per evidenziare gli effetti di luce migliorati nel remake. La luce del sole di The Last of Us Part I, infatti, fluisce attraverso gli alberi in modo molto più luminoso e chiaro e anche le strutture rocciose sul lato della strada sono chiaramente migliorate. Ora si possono vedere muschio ed erba sopra di loro.

La data di uscita di The Last of Us Part I è prevista per venerdì 2 settembre. È in arrivo anche una versione per PC, ma non sappiamo ancora quando arriverà. Per quanto riguarda il futuro del franchise, invece, stiamo ancora aspettando di saperne di più su Factions dopo le ultime informazioni rilasciate dal team.