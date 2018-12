The Last of Us Part II: la “scena più emotiva” è stata filmata

Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog, ci ha dato un piccolo update riguardo a The Last of Us Part II tramite Twitter. Il messaggio vuole augurare buone vacanze a tutti, annunciando che il team si prende una piccola pausa, ma al tempo stesso ci dà un’idea su una scena del gioco.

Come potete vedere poco sotto, infatti, il tweet propone una fotografia di una sessione di motion capture. Non si tratta però di una qualsiasi ma, basandoci sulle parole di Druckmann stesso, di “una delle più complesse ed emotive scene su cui hanno mai lavorato.”

Killer shoot this week, including one of the most complicated and heart wrenching scene we’ve ever worked on. Time for some vacation! Happy holidays… more to come next year. 📷: @Grosstastic pic.twitter.com/iQQ4WvIrqe — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 22, 2018

Ovviamente, non possiamo sapere in che contesto sia contenuta questa sezione, ma possiamo notare la chitarra, elemento già apparso nel trailer di presentazione del gioco. Sappiamo però che tale filmato non sarà realmente contenuto nel titolo completo: Naughty Dog stessa aveva confermato la cosa; il tweet, quindi, ci concede di “sbirciare” in qualcosa di completamente nuovo.

Il prossimo anno sarà certamente cruciale per il videogioco, il quale, vi ricordiamo, non ha ancora una data di uscita. Tutto quello che sappiamo è che l’opera è prevista per PlayStation 4 e ci metterà nei panni di Ellie. Cosa ne pensate? Il lato “emotivo” di The Last of Us è la parte più importante, oppure vi interessa solo la componente survival horror?