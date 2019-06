The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è ufficialmente in lavorazione, ecco il trailer

Proprio alla fine del Nintendo Direct all'E3 2019 è stata sganciata un'incredibile notizia: The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è ufficiale.

Durante la scoppiettante conferenza E3 2019 di Nintendo, conosciuta come Nintendo Direct, tra i tanti innumerevoli trailer c’è stato spazio per diversi titoli. Tra un Luigi’s Mansion 3 ed un Animal Crossing New Horizons è stato però un altro lavoro a prendersi completamente le luci della ribalta: The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Proprio alla fine del Nintendo Direct è stato infatti annunciato il seguito di quello che è probabilmente il più bel titolo della generazione attuale. Nonostante non sia stato annunciato nessun nome ufficiale per l’opera di Nintendo, è stato confermato che il nuovo capitolo della celebre saga sarà il seguito diretto dell’apprezzatissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Non è stata inoltre annunciata nessuna data di lancio ufficiale, neanche approssimativa. Non sono quindi state svelate molte notizie riguardanti The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 durante questo E3 2019, eccezion fatta per il trailer che potete vedere qui sopra. L’atmosfera del seguito del celebre titolo sembra comunque essere decisamente oscura. Che ci sia uno straordinario pericolo in vista?

Che ne pensate dell’annuncio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ve lo aspettavate? Vi è piaciuto il trailer o speravate di poter vedere qualcosa di più? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti!