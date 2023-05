In Tears Of The Kingdom, così come in Breath Of The Wild, sono presenti delle strutture, sparse per tutta Hyrule, che permetteranno a Link di poter avere una visione completa della mappa della superficie del Regno e degli arcipelaghi sospesi nel cielo. Sempre in maniera analoga al precedente capitolo, queste nuove Torri Topografiche sfrutteranno la tecnologia Sheikah per poter mappare la superficie e trasferire le informazioni alla tavoletta in possesso di Link.

Identificare le Torri Topografiche in Tears Of The Kingdom non è complesso, sono delle strutture moto alte e con un numero di fari puntati verso il cielo pensati per aiutare Link a notarle anche da molto distante. Accedervi, però, non sempre sarà un’operazione immediata, motivo per il quale abbiamo deciso di realizzare questa guida che vi permetterà sia di scoprirne la poszione, sia di comprendere come accedervi facilmente.

Per scoprire quali altri segreti nasconde Hyrule, vi rimandiamo alla nostra Guida Completa a The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom.

Dove trovare, e come attivare, le Torri Topografiche

Nella lista che troverete qui di seguito non ci limiteremo semplicemente a indicarvi la posizione precisa di ognuna delle Torri Topografiche presenti in Tears Of The Kingdom ma vi offriremo il metodo più veloce per poter risolvere i, semplici, enigmi legati all’attivazione di alcune di esse.

Tenete a mente che le Torri Topografiche possono essere sbloccate fin dai primi momenti di gioco, non richiedono di essere trovate in alcun ordine preciso e, nella maggior parte delle occasioni, saranno perfettamente individuabili percorrendo le strade principali che si intrecciano nel Regno di Hyrule, molto banalmente, lanciandovi da una delle Torri Topografiche precedentemente sbloccate.

Il nostro consiglio è quello di dedicarvi alla ricerca delle Torri Topografiche prima di avanzare con la storia principale, in maniera tale da avere un quadro completo di cosa avranno da offrirvi il regno di Hyrule e i suoi cieli.

Le posizioni delle Torri Topografiche sono tutte presenti ma le soluzioni per gli enigmi sono in aggiornamento…

Torre Del Forte Di Guardia – Piana Di Hyrule

La prima delle Torri Topografiche è, letteralmente impossibile da mancare. La struttura, difatti, verrà sbloccata da Pruna durante il corposo prologo di Tears Of The Kingdom, esattamente qualche istante dopo che Link avrà ottenuto la Paravela per poter sorvolare l’area circostante al Forte Di Guardia.

Torre Del Pian Nevoso Del Piocchi – Montagne Di Hebra

Una volta raggiunta la posizione della Torre, vi renderete conto che sarà posizionata su una conformazione rocciosa, apparentemente, irraggiungibile ma non temete, in realtà accedervi è molto semplice. Prendete in mano un Fascio Di Legna, depositatelo vicino alla conformazione rocciosa e dategli fuoco, una volta che le fiamme saranno divampate, prendete una Pigna Di Hyrule e posatela nel fuoco, questo aumenterà notevolmente la corrente ascensionale generata dal falò. Ora saltate, aprite la Paravela e, magicamente, avrete accesso a un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Del Colle Ulri – Altopiano Di Akkara

Una volta che avrete raggiunto la posizione di questa Torre, noterete un tecnico della Miceda preoccupato poiché un mostro volante ha afferrato il dispositivo che permette l’avvio della Torre ed è volato via. Fortunatamente la creatura starà ancora sorvolando l’area ma se vi avvicinerete rumorosamente, o se vi vedrà, si spaventerà e si allontanerà dall’area per qualche minuto. Per evitare di farvi notare, vi basterà accucciarvi e spostarvi sul lato destro della Torre silenziosamente per trovare un punto ottimale per prendere la mira con il vostro arco e abbattere il mostro. Una volta sventata la minaccia, riportate il congegno al tecnico, il quale lo reinstallerà al suo posto permettendovi di accedere a un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Del Grande Altopiano Gerudo – Grande Altopiano Gerudo

Una volta che avrete raggiunto la posizione di questa Torre, scoprirete conto che le costanti nevicate ne hanno bloccato l’accesso. Per poter raggiungere l’interno della torre dovrete cercare la caverna posta nelle immediate vicinanze della struttura e gettarvi in acqua per lasciarvi trascinare dalla corrente fino alla fine del percorso. Giunti a destinazione, approcciate la riva e usate l’Ultramano per posizionare fra le travi che escono dall’acqua, una delle grosse tavole di legno presenti nell’area. Così facendo creerete una piattaforma artificiale con la quale poter sfruttare Ascensus e raggiungere, così l’interno della struttura e poter, quindi, sbloccare un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Della Piana Di Hyrule – Piana Di Hyrule

Non appena raggiungerete la posizione di questa torre, noterete che per accedervi dovrete prima attraversare un accampamento nemico ricolmo di avversari. Se volete risparmiare tempo, energia e risorse, sappiate però che potrete tranquillamente accedere alla struttura passando da dietro e sfruttando una piccola conformazione rocciosa (riconoscibile dall’alberello che ci si erge sopra, che vi permetterà di sfruttare un paio di materiali per evitare di lanciarvi in battaglia.

Raggiungete la roccia, saliteci, prendete in mano un Fascio Di Legna, depositatelo al suolo e dategli fuoco, una volta che le fiamme saranno divampate, prendete una Pigna Di Hyrule e posatela nel fuoco, questo aumenterà notevolmente la corrente ascensionale generata dal falò. Ora saltate, aprite la Paravela e, magicamente, avrete accesso a un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Del Canyon Gerudo – Grande Altopiano Gerudo

Una volta raggiunta la posizione della torre, scoprirete che il meccanismo di attivazione è fuori uso. Sul versante destro del canyon, guardando la torre, noterete che si troverà un rudimentale ascensore a cui mancherà un contrappeso per funzionare. Se vorrete completare la missione in maniera canonica, dovrete calarvi dalla parete rocciosa, parlare con il tecnico della Miceda che vi spiegherà che l’ascensore è rotto, risalire e provvedere a ripararlo con gli strumenti presenti nell’area.

Se, invece, vorrete accelerare il processo, vi basterà collegare con l’Ultramano due delle casse di ferro presenti nell’area della torre e collegarle, successivamente, nel punto dell’ascensore in cui manca il contrappeso. Questo farà si che il tecnico risalga, vi ringrazi e vi permetta successivamente di accedere a un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Della Palude Labella – Necluda Orientale

Una volta arrivati nei pressi della torre, noterete che dei rovi vi sbarrano il cammino. L’intuito vi suggerirebbe di dargli fuoco per poter accedere rapidamente alla struttura ma la pioggia incessante vi impedirà di appiccare tranquillamente il fuoco. Che fare quindi? Bè vi basterà sfruttare tutto il materiale edile presente nell’area per realizzare, grazie all’Ultramano, una tettoia in legno che protegga dalla pioggia i rovi, permettendovi di dargli fuoco in tutta tranquillità.

Fate solamente attenzione a non realizzare un porticato troppo basso, altrimenti le fiamme potrebbero bruciarlo rendendo vani i vostri sforzi. Una volta che i rovi di fronte all’ingresso saranno stati rimossi, avrete finalmente accesso a un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Delle Rovine Di Orbo – Foresta Di Hyrule

Una volta arrivati nei pressi delle Rovine Di Orbo, noterete che la torre è circondata da piattaforme antigravitazionali Zonau. Il Rito che presiede l’ingresso, vi informerà che c’è qualcosa che impedisce alla torre di funzionare a dovere ma non ha alcuna idea di cosa possa essere.

Per risolvere il mistero dovrete semplicemente scalare la torre, aiutandovi con le piattaforme sparse attorno alla struttura, e raggiungere la cima, dove noterete che una delle piattaforme antigravitazionali sta bloccando il portellone d’espulsione della struttura. Usate l’Ultramano per spostarlo di qualche metro e otterrete l’accesso a un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Dell’Altopiano Zorana – Sorgenti Di Ranel

Una volta arrivati nei pressi della torre, noterete che la porte della struttura è ricoperta di melma che ne impedisce l’apertura. Per eliminare l’ostacolo vi basterà selezionare un Idrofrutto, o una gelatina Chu Chu base (quella blu), e lanciarla sulla fanghiglia che ricopre la porta, in modo tale da poterla ripulire e ottenere l’accesso a un’altra delle Torri Topografiche presenti ad Hyrule.

Torre Del Passo Del Froneso – Montagne Di Hebra

Torre Del Monte Labul – Colline Di Hyrule

Torre Della China Sahasrah – Necluda Occidentale

Torre Dell’Altopiano Pioppo – Necluda Occidentale

Torre della Valle Di Oldin – Valle Di Oldin

Torre Del Monte Di Ranel – Monte Di Ranel