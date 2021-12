The Matrix Awakens ci farà entrare nella vera next-gen! L’annuncio ai TGA, è ufficiale

Di The Matrix Awakens ne abbiamo già sentito parlare la scorsa settimana, quando alcuni leaker e dataminer avevano postato su Twitter una serie di rumor su un nuovo misterioso progetto legato al brand cinematografico. Dati alcuni leak su una prossima collaborazione tra Matrix e Fortnite, in molti hanno pensato subito ad un riferimento a quel crossover, ma poco fa Geoff Keighley ha svelato qualcosa di molto interessante su questo fantomatico nuovo progetto.

Il noto conduttore della serata dei The Game Awards 2021 ha pubblicato su Twitter un post che va a chiarire cosa ci sarebbe dietro al progetto The Matrix Awakens, svelando anche che l‘annuncio ufficiale verrà fatto proprio durante la serata di gala questo giovedì.

“Giovedì, assisterete al futuro della narrazione e dell’intrattenimento interattivi. The Matrix Awakens in anteprima mondiale ai The Game Awards”, questo è quanto affermato da Keighley, lasciandoci col fiato sospeso fino al momento in cui vedremo cosa sarà effettivamente questo nuovo progetto in Unreal Engine 5. Attualmente The Matrix Awakens lo si può pre-scaricare su PS5 e Xbox Series X|S attraverso i rispettivi store digitali delle console.

I've been waiting a long time for a moment like this. Thursday, witness the future of interactive storytelling and entertainment. #TheMatrixAwakens world premieres at #TheGameAwards Pre-download now on PS5 + Xbox Series X/S to be a part of a next-generation #ue5 experience. pic.twitter.com/rYxRulV17z — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 6, 2021

Ad accompagnare questo pre-annuncio c’è anche un breve video in cui viene messo in mostra tutto l’incredibile potenziale di un motore grafico di nuova generazione come l’Unreal Engine 5. Vi ricordiamo che potete seguire i The Game Awards 2021 su tutte le più importanti piattaforme di streaming a partire dalle 2:00 del mattino di giovedì 9 dicembre.