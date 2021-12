Matrix: insieme al film sarebbe in arrivo un gioco in Unreal Engine 5

Il ritorno cinema di un brand importante come quello di Matrix genera un vero e proprio evento capace di smuovere non solo i fan della prima ora del capolavoro delle sorelle Watchowski, ma anche tutti coloro che hanno sempre visto con curiosità il fenomeno. Ora, mentre ci avviciniamo sempre di più al rilascio del quarto capitolo della saga cinematografica, un particolare indizio scovato in rete starebbe stuzzicando anche gli appassionati dei videogiochi.

Stando a quando emerso in rete, sembrerebbe in sviluppo, e addirittura in via d’annuncio The Matrix Awakens, un videogioco mosso dal motore Unreal Engine 5 ambientato nell’universo cinematografico nato a fine anni ’90. Stando a quanto dichiarato dal noto leaker iFireMonkey su Twitter, questo progetto dovrebbe essere affiancato alla nuova pellicola cinematografica del franchise.

Gli indizi, però, non finiscono qui, dato che altri dataminer avrebbero scovato indizi su questo prossimo gioco su Matrix anche nel database del PlayStation Store. Ritornando al post di iForeMonkey, possiamo vedere anche quello che sembra essere a tutti gli effetti un primo artwork di questo misterioso progetto, ma di cosa di tratterà nel dettaglio?

There is an Upcoming Unreal Engine 5 game set to promote the new Matrix Movie, this likely means the Matrix collab will be released around the same time as this UE5 experience releases! A similar thing happened with Radiohead recently. VIA @ShiinaBR/@yuzushiraishi pic.twitter.com/SZFKW1vyOG — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 2, 2021

Essendo partito tutto da un dataminer di Fortnite si pensa che il tutto sarà legato ad una prossima collaborazione nel gioco Epic Games, tra l’altro già ventilata qualche mese fa da altri rumor, ma è possibile che si tratti di una nuova esperienza del tutto scollegata dal noto battle royale. Ad oggi però non abbiamo ancora alcun dettaglio ufficiale, per questo vi consigliamo di prendere tutti questi primi indizi con le dovute attenzioni.