The Medium: trailer e data di uscita svelata

Nell’attuale generazione videoludica i titoli horror hanno sempre spiccato, soprattutto a livello di originalità. Molti di questi hanno funzionato altri invece sono passati inevitabilmente nel dimenticatoio. Bloober Team ha dato sfoggio delle proprie capacità creando titoli che sono entrati nell’immaginario collettivo dei giochi “spaventosi” portando Layers of Fear, Observer e Blair Witch Project nelle case di migliaia di videogiocatori in tutto il mondo. Il team polacco aprirà la prossima generazione con The Medium, annunciato diverso tempo fa e che ha fatto drizzare le antenne agli appassionati del genere visto che il titolo prende non poco spunto al Re, vale a dire Silent Hill.

Bloober Team è infatti riuscito a coinvolgere anche lo storico Akira Yamaoka che comporrà la colonna sonora insieme a Arkadiusz Reikowski dello stesso team polacco. Probabilmente è grazie anche a questo che The Medium ha fatto parlare di sé. Proprio in questo minuti il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo breve trailer in cui spicca la data di uscita ufficiale, vale a dire il prossimo 10 dicembre. Vi lasciamo qui di seguito il filmato e vi auguriamo buona visione.

Impersoneremo Marianne una medium appunto che sarà in grado di muoversi da una dimensione all’altra: una reale ed una spirituale. Sebbene questa peculiare caratteristica, si sa ben poco del titolo e quindi ci toccherà aspettare la fatidica data di rilascio per scoprire effettivamente tutti i segreti di questo strano ed interessante titolo in uscita per Xbox Series X e PC.

Cosa ne pensate di The Medium? Lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relativi al nuovo progetto targato Bloober Team.