The Order 1886, secondo un leak un seguito sarebbe attualmente in lavorazione per PS5 e Xbox Series X

Tra i titoli più enigmatici di questa generazione è impossibile non riservare un posto di onore a The Order 1886, con l’opera di Ready at Dawn capace di alternare aspetti decisamente convincenti ad altri meno riusciti. Un’esperienza che non ha deluso, ma che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca a causa delle sue grandi potenzialità inespresse.

Fortunatamente le cose potrebbero però cambiare a breve: secondo delle indiscrezioni, infatti, la saga potrebbe ricevere una giusta consacrazione con un seguito che, a quanto pare, sarebbe attualmente già in lavorazione. A destare particolarmente interesse è inoltre il fatto che, sempre secondo queste voci, il fantomatico seguito di The Order 1886 uscirà anche su Xbox Series X e non sarà quindi più un’esclusiva di casa PlayStation.

A dare voce a queste indiscrezioni è stato OsirisBlack, un leaker rivelatosi precedentemente affidabile, avendo svelato anzitempo numerosi dettagli su PS4 Pro poi rivelatosi veritieri. A onor del vero OsirisBlack non ha fatto direttamente il nome di The Order 1886, ma ha bensì descritto un trailer con diversi rimandi all’opera di Ready at Dawn.

Nel filmato in questione si vedrebbe infatti un uomo con una luce sulle spalle intendo ad esplorare una stanza buia e, successivamente, a sparare ad una creatura dagli occhi gialli e dalle molteplici braccia. Il trailer si conclude con il mostro in questione che insegue il cacciatore, scovandolo poi dietro una porta con le parole “I found you”. Come facilmente osservabile tutto sembra proprio rimandare a The Order 1886.

Ovviamente, trattandosi di un’indiscrezione, vi invitiamo a prendere quanto appena riportato con le pinze ed ad attendere eventuali comunicazioni ufficiali sull’effettiva esistenza di questo progetto.