The Outer Worlds: DLC in arrivo nel 2020

Ci eravamo lasciati poche settimane fa con alcune indiscrezioni in merito al sequel di The Outer Worlds, uno dei titoli che ha ricevuto più approvazioni negli ultimi mesi. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia di sviluppo Obsidian Entertainment ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a The Outer Worlds, la sua ultima produzione, che ha registrato un grande successo, soprattutto a livello commerciale.

Obsidian Entertainment ha infatti annunciato che per il 2020 è previsto un nuovo DLC della storia, nonostante non siano state rilasciate ulteriori dichiarazioni. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane.

Recentemente, tra le altre cose, The Outer Worlds è stato nominato tra i candidati come Game of The Year in occasione dei The Game Awards 2019, che ha visto trionfare Sekiro Shadows Die Twice.

Vi ricordiamo che The Outer Worlds è attualmente disponibile rispettivamente per Xbox One, PlayStation 4 e ovviamente PC, e i DLC arriveranno presumibilmente su qualsiasi piattaforma. E voi, state ancora giocando a questo titolo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!