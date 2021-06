The Outer Worlds 2, ufficializzato il nuovo gioco di Obsidian

Niente sequel di Fallout per Obsidian. L’E3 2021 ha infatti tolto il velo a The Outer Worlds 2, il nuovo progetto a cui sta lavorando il team di sviluppo che diede i natali a Fallout New Vegas. In molti avevano in realtà pensato che il matrimonio tra Bethesda e Microsoft avrebbe portato il team di sviluppo al lavoro nuovamente sulla saga di giochi di ruolo post apocalittica, ma continuerà a lavorare sulla sua nuova IP.

The Outer Worlds 2, come è possibile intuire dal titolo, è il sequel diretto di quel primo capitolo del nuovo progetto di Obsidian, uscito nel corso del 2019. Il primo episodio venne distribuito, finanziato e pubblicato da Private Division, ma come già venne chiarito in precedente i diritti della proprietà intellettuale appartengono proprio alla software house. A questo punto pare dunque complesso l’uscita su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch ma ovviamente restiamo in attesa di ulteriori dettagli che arriveranno più avanti. Considerando però che oramai il team di sviluppo fa parte integramente di Xbox viene davvero difficile immaginarsi un’uscita su ulteriori piattaforme diverse da quello dell’ecosistema della casa di Redmond.

Purtroppo al momento non ci sono ulteriori indicazioni sul gioco. La sinossi ufficiale di Xbox ci anticipa però che ci sarà un nuovo sistema solare a fare da ambientazione, un nuovo equipaggio ma sempre.. il mondo degli altri. “The Outer Worlds 2 è in arrivo.. quando il giorno di uscita si avvicinerà ne saprete di più. Per il momento godetevi questo”, la frase che conclude la didascalia del filmato.

Senza data di uscita e ulteriori dettagli in merito, dunque, di The Outer Worlds 2 sappiamo veramente poco. Il gioco arriverà comunque su Xbox Series X, Xbox Series S (e probabilmente anche su Xbox One e Xbox One X) e PC Windows 10 ed arriverà, come facilmente intuibile su Xbox Game Pass al day one. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.