The Outer Worlds, sono già apparse online le prime mod

The Outer Worlds è stato rilasciato appena un giorno fa ma sono già apparse le prime mod per saltare i filmati iniziali e sbloccare la console sviluppatori.

La comunità di mod su PC, è risaputo, non perde tempo sopratutto quando si tratta di giochi molto attesi e di una certa importanza. È il caso di The Outer Worlds: a poche ore dall’uscita del gioco sono apparse infatti in rete le prime due mod dedicate all’apprezzato nuovo action RPG targato Obsidian. La prima permette di saltare i video iniziali, mentre la seconda permette di sbloccare la console sviluppatori dell’Unreal Engine 4.

Al momento non ci sarebbe alcun modo per saltare i filmati iniziali con i loghi. Ad ogni modo, gli utenti possono aggirare questo vincolo sostituendo i file MP4 con altri file vuoti. Certo, è sempre possibile cancellarli direttamente ma questo potrebbe comportare qualche problema. Un po’ più interessante è invece la seconda mod disponibile per The Outer Worlds in versione PC.

La seconda mod permette infatti di sbloccare la console per sviluppatori dell’UE4. Questo permette ai giocatori di usare comandi normalmente utilizzabili solo dai programmatori, modificare con stringhe di testo le variabili cvar e di sfruttare altre possibilità. Molti comandi “base” dell’Unreal Engine 4 sembrano funzionare nel gioco ed è comunque possibile reperire facilmente una lista anche online.

Non si tratta, com’è evidente, di mod che sono in grado di apportare grossi cambiamenti al gioco ma per essere un titolo pubblicato poco più di 24 ore fa i risultati, per quanto minimi, possono considerarsi piuttosto veloci. Sarà interessante quali altre mod la comunità di giocatori PC sarà in grado di proporre per il nuovo action RPG di Obsidian. D’altronde, ci sono dei precedenti con quel titolo che è forse il più vicino a The Outer Worlds, ovvero la serie Fallout che poteva contare su parecchie mod.

Sia la mod che permette di saltare i filmati iniziali sia quella che sblocca la console per sviluppatori sono scaricabili con molta facilità online. Il lancio di The Outer Worlds è stato un successo per Obsidian sia in termini di pubblico che di critica, noi abbiamo deciso di assegnare un 8.3. I motivi potete scoprirli nella nostra recensione oppure ascoltarli nella versione video della stessa sul nostro canale YouTube.