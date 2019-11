The Outer Worlds ha superato le aspettative: è ufficialmente un successo commerciale

Per Private Division, publisher del titolo di Obsidian Entertainment, The Outer Worlds è stato un vero e proprio successo commerciale

Ottime notizie per The Outer Worlds, con il titolo di Obsidian Entertainment che, oltre un ottima ricezione da parte della critica e del pubblico, si è rivelato un vero e proprio successo anche commercialmente parlando.

A rivelare tale fatto è stata nientepopodimeno che Take-Two, compagnia proprietaria di Private Division, il publisher dell’intrigante titolo. The Outer Worlds, come dichiarato dalla società, ha quindi ampiamente superato le aspettative di vendita.

Purtroppo non sono stati riferiti dati più esatti ma, durante l’analisi dei profitti della società, è stato ripetutamente fatto notare come, appunto, The Outer Worlds abbia superato le aspettative di Private Division e Take-Two, rivelandosi quindi un successo commerciale.

Del resto tali dati di vendita sono decisamente meritati, considerando la qualità del prodotto. Come certifica anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti si tratta di: “un gioco di ruolo che riprende a tutti gli effetti l’eredità di Fallout New Vegas, lo fa in formato più piccolo, ma sempre con gli stessi pregi e, in parte, gli stessi difetti. La scrittura di storia, personaggi, dialoghi e situazioni che si creano nella colonia di Alcione è sempre di altissimo livello, così come il comparto artistico e sonoro. La produzione soffre di qualche limite dal punto di vista tecnico e di gameplay, ma in generale il lavoro di Obsidian su tutto l’apparato ludico è pregevole.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi i risultati di vendita fatti segnare da The Outer Worlds sono meritati o a vostro modo di vedere le cose si tratta di un prodotto ancora migliorabile? Avete già provato il titolo o state aspettando la versione per Nintendo Switch prevista per i primi mesi del prossimo anno? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!