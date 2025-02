The Sims 1 e 2: EA lancia la patch di emergenza per sistemare il flop

EA ha rilasciato un nuovo aggiornamento per The Sims 1 e 2 Legacy, risolvendo numerosi problemi di avvio e crash segnalati dai giocatori dopo il lancio delle raccolte su Steam la scorsa settimana.

L'aggiornamento mira a migliorare la stabilità e la compatibilità dei due giochi classici su sistemi moderni. Per The Sims 1, sono stati risolti problemi legati all'utilizzo di Alt+Tab e Alt+Enter, che potevano causare crash o nascondere la barra delle applicazioni. È stato inoltre corretto un bug che impediva di cliccare su alcune parti della mappa del vicinato.

Per The Sims 2, l'aggiornamento risolve un problema di avvio a bassa risoluzione e crash durante la creazione delle famiglie. È stato anche corretto un glitch che faceva scomparire bambini e animali domestici.

Certo, nessuno di questi interventi cambia il fatto che entrambi i pacchetti sembrano essere porting estremamente basilari. Nonostante i miglioramenti, infatti, le raccolte mantengono ancora una valutazione "Mista" su Steam. Molti giocatori lamentano la mancanza di ottimizzazioni significative per sistemi moderni, considerando il prezzo di 20-30 euro per ciascun pacchetto.

EA ha specificato che alcuni problemi "potrebbero essere ancora in fase di risoluzione" e ha fornito alcune note generali per entrambi i giochi. Queste discutono questioni attualmente in fase di indagine da parte del team di The Sims e consigliano i giocatori su come eseguire determinate azioni che i giochi non sono progettati per supportare nativamente.

Ad esempio, vengono fornite indicazioni su come gestire lo spostamento della finestra di gioco tra monitor con risoluzioni diverse, una funzionalità non prevista originariamente.

Insomma, nonostante gli sforzi di EA per migliorare l'esperienza, molti fan ritengono che questi porting richiederebbero un lavoro di restauro più approfondito, simile a quello realizzato da studi specializzati come Nightdive per altri classici del passato.

L'obiettivo sarebbe garantire che questi giochi, ormai vecchi di decenni, possano girare senza problemi e con una grafica ottimizzata sui moderni display ad alta risoluzione, giustificando così il prezzo richiesto per queste riedizioni di titoli storici.