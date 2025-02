The Sims 1 e 2 su Steam parte male tra problemi tecnici e recensioni miste

EA sta indagando sui problemi riscontrati nelle riedizioni di The Sims 1 e 2 nella Legacy Collection, dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti. La notizia arriva da un rappresentante dell'azienda, il quale ha dichiarato su un forum ufficiale che sono al lavoro per risolvere i vari problemi tecnici riportati. Le nuove versioni dei classici giochi di simulazione stanno, infatti, ricevendo recensioni contrastanti su Steam, con molti giocatori che lamentano crash, bug e una generale mancanza di miglioramenti rispetto agli originali.

Tra i problemi più frequentemente segnalati ci sono:

Interfaccia non scalabile alle risoluzioni moderne, con icone troppo piccole

Crash all'avvio e durante il gioco

Assenza di ottimizzazioni e funzionalità di base come il supporto al cloud save

Permanenza di bug noti presenti nelle versioni originali

Nonostante i problemi, EA sta vendendo The Sims 1 e 2 Legacy Collection a 39,99€, prezzi considerati eccessivi da molti utenti, trattandosi di semplici porting senza migliorie significative. La situazione ricorda il disastroso lancio iniziale della Metal Gear Master Collection, anch'essa afflitta da numerosi problemi tecnici al debutto - in quel caso gli aggiornamenti successivi hanno in parte migliorato la situazione -.

Questi problemi arrivano in una settimana già complicata per Electronic Arts: l'azienda ha infatti annunciato che le vendite di titoli importanti come Sports FC e Dragon Age: The Veilguard sono state inferiori alle aspettative. Inoltre, sembra che EA abbia operato dei tagli significativi allo studio BioWare, con diversi sviluppatori veterani che sarebbero stati spostati ad altri team o addirittura licenziati.

Ovviamente, la speranza è che l'azienda riesca a risolvere rapidamente i problemi tecnici delle Legacy Collection di The Sims, per permettere ai giocatori di godersi al meglio questi grandi classici della simulazione di vita.

The Sims è stato creato da Will Wright, già noto per SimCity. L'idea nacque dopo che Wright perse la sua casa in un incendio nel 1991, e iniziò a riflettere su come le persone ricostruiscono le loro vite dopo una tragedia. Volevo creare un gioco che simulasse la vita reale, con tutte le sue gioie e difficoltà, disse Wright in un'intervista.

Il successo fu immediato e inaspettato: The Sims divenne rapidamente il gioco per PC più venduto di tutti i tempi, mantenendo questo record per anni. The Sims 2, rilasciato nel 2004, introdusse grafiche 3D e un sistema di invecchiamento per i personaggi, rendendo il gioco ancora più coinvolgente.