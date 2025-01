The Sims 25th Birthday Bundle è ufficiale, vediamo i dettagli

Il mondo dei videogiochi celebra un importante anniversario: i 25 anni della serie The Sims. Per festeggiare questa ricorrenza, Electronic Arts ha deciso di fare un regalo speciale ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori, riportando in auge i primi due capitoli della saga che ha rivoluzionato il genere delle simulazioni di vita.

Il 31 gennaio 2025 sarà disponibile The Sims 25th Birthday Bundle, una raccolta che includerà The Sims: Legacy Collection e The Sims 2: Legacy Collection. Questo pacchetto permetterà ai giocatori di rivivere le origini della serie, con tutti i personaggi iconici, i suoni e le musiche che hanno reso The Sims un fenomeno culturale.

Kate Gorman Revelli, Vice Presidente e General Manager di The Sims, ha commentato l'iniziativa: "Riportare i nostri giochi originali di The Sims, dove tutto il caos è iniziato e il genere della simulazione di vita è nato, è qualcosa di speciale per il nostro team e un regalo di compleanno per i nostri giocatori. I fan desideravano rivivere tutta la nostalgia, e sapevamo che il nostro compleanno sarebbe stato il momento perfetto per celebrare con loro e presentare The Sims a nuovi giocatori."

Il The Sims 25th Birthday Bundle sarà disponibile al prezzo consigliato di 39,99 euro e includerà:

The Sims: Legacy Collection

The Sims 2: Legacy Collection

Il bundle sarà distribuito globalmente per Windows 10 e 11 tramite EA app, Epic Games Store e Steam. I giocatori avranno anche la possibilità di acquistare separatamente le due collezioni.

Per gli abbonati a EA Play Pro sull'EA App, ci sarà un'ulteriore sorpresa: potranno accedere senza limiti a entrambe le collezioni a partire dal 31 gennaio.

Questa collezione permetterà ai giocatori di tornare alle origini della serie, offrendo:

Il classico sistema di creazione dei Sim, con la possibilità di personalizzare aspetto, abbigliamento e punti personalità

La scelta tra case pre-costruite o la possibilità di creare abitazioni da zero

L'opportunità di arredare le case dei Sim con mobili eleganti e oggetti di lusso

La libertà di gestire (o rovinare) la vita dei propri Sim a proprio piacimento

Il secondo capitolo della serie introduce diverse innovazioni:

Un sistema di ereditarietà dei tratti fisici e della personalità

La possibilità di costruire alberi genealogici e creare vere e proprie dinastie

Un sistema di creazione dei Sim ancora più dettagliato, con maggiori opzioni per acconciature, tratti del viso e abbigliamento

L'introduzione delle aspirazioni, che guidano le scelte e le azioni dei Sim

Questa iniziativa non solo celebra il passato della serie, ma guarda anche al futuro. Gorman Revelli ha infatti dichiarato: "Non vediamo l'ora di altri 25 anni entusiasmanti di The Sims, mentre continuiamo a dare potere alla nostra community di reimmaginare tutti i diversi modi in cui giocano con la vita."

Il ritorno di questi classici rappresenta un'opportunità unica per i fan di lunga data di rivivere i momenti che li hanno fatti innamorare della serie, ma anche per i nuovi giocatori di scoprire le radici di un fenomeno videoludico che ha cambiato il modo di concepire le simulazioni di vita.

L'impatto culturale di The Sims va ben oltre il mondo dei videogiochi. La serie ha influenzato il modo in cui pensiamo alle relazioni, alla gestione della vita quotidiana e persino all'architettura e al design d'interni. Ha offerto ai giocatori uno spazio sicuro per sperimentare diverse identità e stili di vita, contribuendo a promuovere l'inclusività e la diversità nel mondo dei videogiochi.