The Sims 5: un leak svelerebbe parte della mappa, sembra enorme!

Con il nome in codice Project Rene, il prossimo capitolo di Maxis della sua amata serie The Sims è stato presentato al pubblico per la prima volta nell'ottobre 2022 durante l'evento Beyond The Sims Summit. Da allora, sono stati rilasciati solo frammenti di informazioni riguardanti il prossimo capitolo della serie, ma poco si sa ufficialmente sul gioco.

Nonostante ciò, i playtest condotti almeno dall'autunno del 2022 hanno offerto anticipazioni su questo progetto chiamato The Sims 5, con uno recente che sembra aver dato ai giocatori accesso a una piccola parte della mappa in fase di sviluppo del gioco.

In un post su Reddit, l'utente DzXAnt22 ha mostrato ciò che afferma essere un leak della mappa completa di The Sims 5. Le immagini condivise di una città e delle sue strade sembrano essere state prese da un datamine da una versione di playtest di The Sims 5 recentemente trapelata. DzXAnt22 ha dichiarato che le immagini provengono da una versione preliminare di Project Rene che doveva essere una demo tecnica per la funzionalità di costruzione del prossimo titolo.

Le aree mostrate nel leak, a quanto pare, rappresentano solo una piccola parte di una mappa molto più grande che probabilmente era basata su Parigi, poiché le disposizioni dei luoghi corrispondono a quelle della storica capitale francese.

L'utente di Reddit ha anche ipotizzato che The Sims 5 potrebbe essere un gioco open-world, poiché la versione di playtest funzionava bene su uno smartphone anche con il titolo completamente zoomato. Inoltre, non c'erano elementi dell'interfaccia utente per un meccanismo di viaggio, né vi erano riferimenti stringa per viaggiare verso altre località (ricordiamo che The Sims 4 non aveva un open world, ma il suo predecessore, The Sims 3, sì).

Anche se Maxis ha confermato in passato che The Sims 5 avrà una modalità multiplayer, non sarà come un MMO. Intorno al periodo in cui è stato annunciato Project Rene, il team di sviluppo ha dichiarato in un post sul blog che il gioco darà ai giocatori la possibilità di giocare da soli o collaborare con altri. Il nuovo titolo introdurrà anche innovazioni su come i giocatori creano e personalizzano i loro mondi, così come sul comportamento dei personaggi omonimi dei giochi.

The Sims 5 non ha ancora una data di uscita per le sue piattaforme previste, ma è stato confermato in un aggiornamento dello sviluppatore di gennaio 2024 che il gioco è ancora lontano anni dal lancio. Ovviamente, come sempre quando si parla di leak, bisogna prendere il tutto con le pinze dato che nulla è ufficiale o confermato.