The Telltale Batman Shadows Edition, avvistato un bundle con le due serie

Le due stagioni dell’avventura grafica basata sul mondo di Batman e sviluppate da Telltale Games potrebbero arrivare presto nella collezione The Telltale Batman Shadows Edition. Il gioco ha ottenuto proprio in questi giorni una valutazione da parte del sistema australiano e tutto fa pensare che possa trattarsi inevitabilmente di un bundle con le due stagioni pubblicate tra il 2016 e il 2018.

Lo studio Telltale Games era stato chiuso nell’ottobre 2018 quindi è certo che non possa trattare di una nuova avventura grafica. A questo si aggiunge il fatto che un’edizione simile era stata pubblicata nel settembre scorso per The Walking Dead con il titolo The Telltale Definitive Collection. Inoltre la valutazione assegnata in Australia, ovvero MA15+, è la stessa che era stata assegnata in maniera separata alle due serie.

I due giochi che dovrebbero essere inclusi in questa nuova edizione completa sono Batman The Telltale Series composta in totale da 5 episodi e rilasciata nel 2016 e Batman The Enemy Within pubblicato in altrettante parti tra il 2017 e il 2018, pochi mesi prima della chiusura del team di sviluppo. Entrambe le serie erano state distribuite sotto l’etichetta DC Entertainment da Warner Bros. Interactive.

La storia delle due avventure grafiche sviluppate da Telltale Games è autonoma e non ha collegamenti diretti con eventi accaduti in altre produzioni dedicate a Batman. La scrittura era stata affidata al creatore di una delle avventure grafiche di maggior successo, ovvero The Walking Dead. Non è inoltre escluso che il rilascio della collezione The Telltale Batman Shadows Edition possa avvenire anche sulla scia di un annuncio molto atteso, ovvero un nuovo capitolo della serie Arkham che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare durante The Game Awards 2019 previsti per il 13 dicembre prossimo.