The Thing: Remastered viene rilasciato a sorpresa

L'atteso remake di "The Thing", il celebre gioco horror del 2002 basato sull'omonimo film del 1982, è stato lanciato a sorpresa questa notte. L'annuncio è arrivato durante il PC Gaming Show, un evento in streaming dedicato ai prossimi titoli per PC e altre piattaforme.

Il trailer presentato ha rivelato che "The Thing: Remastered", sviluppato da Nightdive Studios, è ora disponibile per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Questa uscita improvvisa conferma la finestra di lancio prevista per la fine del 2024 e segue un discreto annuncio apparso su Xbox Wire all'inizio della settimana.

La rimasterizzazione porta nuova vita a un classico del genere survival horror, rendendolo accessibile alle nuove generazioni di giocatori su piattaforme moderne. The Thing: Remastered offre un'esperienza che combina elementi di sopravvivenza e orrore, fedele allo spirito del film originale.

Questo lancio improvviso rappresenta un'opportunità sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori di immergersi in un'avventura horror che ha lasciato il segno nella storia dei videogiochi.

La storia de "La Cosa" (questo il nome italiano) ha radici profonde nella letteratura di fantascienza. Tutto ebbe inizio nel 1938 con il racconto "Who Goes There?" di John W. Campbell, che narra di un'entità aliena scoperta in Antartide capace di imitare perfettamente altre forme di vita. Questa storia ha catturato l'immaginazione di generazioni di appassionati di sci-fi e horror.

Il racconto di Campbell ispirò il regista John Carpenter a creare il suo capolavoro cinematografico "La Cosa" nel 1982. Il film, con Kurt Russell come protagonista, è diventato un cult del cinema horror, noto per i suoi effetti speciali rivoluzionari e l'atmosfera claustrofobica.

Una curiosità interessante riguarda il videogioco originale del 2002: fu uno dei primi giochi a implementare un sistema di fiducia tra i personaggi. I compagni di squadra del giocatore potevano essere infettati dalla "Cosa" e voltarsi contro di lui, creando un'atmosfera di costante tensione e sospetto.

Il remake del 2024 si propone, quindi, di portare questa esperienza alle nuove generazioni, sfruttando le tecnologie moderne per aumentare l'immersione e l'orrore. È interessante notare come, nonostante i progressi tecnologici, l'essenza del gioco rimanga fedele all'originale, dimostrando la forza duratura del concetto di base.