The Witcher 3 accoglie ufficialmente il supporto alle mod: l'aggiornamento arriva questo mese

In un recente annuncio diffuso tramite X, CD Projekt Red ha rivelato una grande novità per i fan di The Witcher 3: Wild Hunt. A partire dal 21 maggio 2024, infatti, il gioco per PC godrà ufficialmente del supporto alla modifica tramite REDkit, uno strumento di modifica completo basato sull'engine del gioco che era già disponibile in accesso anticipato.

Questa mossa promette di rendere molto più semplice per i giocatori creare contenuti personalizzati, come missioni su misura, nuove località ed elementi di gioco innovativi, potendo accedere direttamente agli asset ufficiali del gioco.

L'editor di mod REDkit sarà disponibile gratuitamente su diverse piattaforme, inclusi Steam, l'Epic Games Store, e GOG, per tutti coloro che possiedono la versione PC di The Witcher 3. Si prevede, dunque, un rinnovato interesse intorno a un gioco che, nonostante abbia ormai nove anni, continua a mantenere una folta base di fan fedeli e attivi.

C'è da dire anche che, sebbene The Witcher 3 abbia ricevuto un aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X nel dicembre del 2022, non sono previsti ulteriori contenuti ufficiali. Il focus di CD Projekt Red si sta ora spostando verso nuovi progetti, inclusa la prossima importante iterazione della serie principale di The Witcher, conosciuta con il nome in codice Polaris, attualmente in sviluppo. Questo nuovo capitolo non è atteso prima del 2025, al più presto, suggerendo che dovremo pazientare ancora per qualche tempo prima di poter esplorare nuovi orizzonti narrativi nell'universo di The Witcher.