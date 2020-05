The Witcher 3 gratis dopo GTA 5 sull’Epic Games Store? Ecco i dettagli del rumor

Dalla giornata di ieri circola un rumor che vuole GTA 5 come prossimo gioco gratis dell’Epic Games Store. Il titolo di Rockstar sarebbe quindi la stessa incontrastata di oggi. A dare manforte al rumor vi è anche un tweet brevemente apparso sulle pagine social di Epic. Tutti lo considerano quindi già ufficiale, ma è possibile che non si tratti dell’unica novità in arrivo. Secondo una nuova segnalazione, infatti, si pensa che The Witcher 3 sarà un nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store. Perché si è arrivati a questo conclusione?

Tutto è nato da una segnalazione di Wario64, noto utente di Twitter, sempre pronto a scovare offerte e giochi gratuiti. Dopo aver mostrato il tweet ormai cancellato di Epic Games Store su GTA 5, Wario64 ha fatto notare che The Witcher 3 è apparso nel negozio digitale, prima di essere rapidamente rimosso. Inoltre, il thumbnail è ancora presente, quindi è abbastanza sicuro che l’opera di CD Projekt RED sarà parte dell’offerta Epic. Wario64 rincara però la dose e afferma che a suo parere potrebbe proprio essere uno dei prossimi giochi gratis. Epic Games non si è mai tirata in dietro sotto questo punto di vista e una proposta di alto livello come questa non sarebbe sorprendente.

adding another rumor: The Witcher III: Wild Hunt is coming to Epic Games Store eventually, and could be a free game in the future https://t.co/cy8WgPla7d

Game was listed on EGS earlier today but is pulled (thumbnail still hosted on Epic though) https://t.co/RTSGgCqL06 pic.twitter.com/GT1FL7njWi

— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020