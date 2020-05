GTA 5 gratis da oggi su PC? Tweet di conferma cancellato da Epic Games Store

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di un particolare rumor che confermava l’arrivo sul noto store di Epic Games di nientepopodimeno che GTA 5 come prossimo titolo gratuito. Sebbene sia stata solo una delle più classiche speculazioni che si fanno ogni mese, quest’ultimo sembrava piuttosto vero visto e considerando che la testata giornalistica Gamepressure ha dichiarato apertamente l’arrivo del gioco targato Rockstar Games tra i titoli riscattabili gratuitamente sullo store.

Questa mattina è emerso un tweet pubblicato proprio dall’azienda statunitense che confermava l’arrivo di GTA 5 sullo store, titolo riscattabile in modo completamente gratuito fino al 21 maggio. Inutile dirlo, ma inspiegabilmente il post è stato cancellato proprio dalla stessa Epic ma, qui di seguito, potete guardarlo con i vostri occhi.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Il tweet pubblicato e ricondiviso da Wario64 avrebbe confermato l’arrivo del titolo targato Rockstar Games che sta macinando tutt’ora record su record, con utenti attivissimi anche sulla sua controparte online grazie alla mod che trasforma il titolo in un vero e proprio gioco di ruolo. Insomma, non ci resta che aspettare le 17:00 di oggi pomeriggio per scoprire se effettivamente GTA 5 sarà il prossimo gioco gratuito sullo store di Epic Games. Vi invitiamo comunque a prendere la notizia con le dovute pinze in quanto rimane molto strano che una software house come Rockstar Games dia il via libera a rendere gratuito uno dei titoli più venduti degli ultimi anni, ma la speranza è l’ultima a morire.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che il prossimo gioco gratuito sia proprio GTA 5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le notizie relative ai giochi gratis dello store di Epic Games.