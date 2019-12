The Witcher: il numero dei giocatori aumenta, merito della serie Netflix?

Pochi giorni fa è finalmente arrivata su Netflix la serie The Witcher, basata sui racconti e i romanzi di Andrzej Sapkowski che raccontano le avventure di Geralt di Rivia. I videogiocatori conoscono già il personaggio grazie alle opere di CD Project RED, che ha sviluppato una trilogia, più un paio di spin-off. Escludendo il gioco del Gwent, la serie è ormai ferma, visto che il team si sta occupando di Cyberpunk 2077.

Negli ultimi giorni, però, il numero di giocatori di tutti e tre i capitoli, The Witcher 3 Wild Hunt in particolar modo, è notevolmente aumentato. Nel momento nel quale scriviamo questa notizia, SteamCharts segnala “solo” 38.000 giocatori contemporanei: si tratta di un numero non esageratamente elevato (CSGO, PUBG e DOTA 2 sono sul podio con circa 400.000 giocatori in contemporanea in questo momento), ma è un valore di tutto rispetto.

Secondo quanto segnalato, nel corso delle ultime ore il gioco è riuscito a raggiungere anche 80.000 giocatori in contemporanea (in questo momento solo la TOP 5 di Steam è oltre tale valore). Anche il primo e il secondo capitolo hanno visto un notevole aumento del numero di giocatori attivi. Bisogna inoltre sottolineare che non ci sono informazioni precise sui giocatori di altri launcher e sui giocatori console: il numero totale è quindi certamente più alto.

La motivazione, probabilmente, è la serie di Netflix: vissute le avventure in formato televisivo, molti giocatori potrebbero aver deciso di rilanciarsi nel mondo creato da CD Project RED. Serie e videogame non hanno alcun punto in comune, se non che si basano entrambi sui romanzi.

Quel che è certo è che i fan sono ancora innamorati dei giochi del team polacco e molti sperano di vedere un nuovo capitolo regolare. Di recente, inoltre, CD Project è riuscita a trovare un accordo con lo scrittore, il quale tempo fa aveva richiesto una nuova retribuzione, affermando di non esser stato pagato a sufficienza per i diritti di utilizzo del marchio.