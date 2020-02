The Wonderful 101 Remastered, il sequel dipenderà dall’accoglienza dei fan

Non si è ancora conclusa la campagna Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered che PlatinumGames sta già pensando a un possibile sequel. Il primo episodio tornerà nei prossimi mesi su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC su Steam grazie alla raccolta fondi che è stata avviata dal team sulla piattaforma di crowdfunding. Fino ad ora la raccolta fondi ha permesso di sviluppare, oltre alle versioni per le tre piattaforme, anche una modalità Time Attack e una platform spin-off con grafica bidimensionale.

Dall’andamento della campagna su Kickstarter dipenderà anche lo sviluppo di un eventuale seguito. A spiegarlo è in un’intervista rilasciata a Nintendo Everything è l’head producer di PlatinumGames, Atsushi Inaba. «Per quanto riguarda un seguito o qualcosa di sinile, non potremo realizzarne uno se non ci sarà innanzitutto il giusto supporto alla serie da parte dei fan – ha dichiarato Inaba – Se i nostri fan sosterranno la campagna Kickstarter e il progetto di The Wonderful 101 Remastered andrà bene, sarà per noi abbastanza naturale voler realizzare un secondo capitolo!”.

The Wonderful 101

Alla sua uscita su Nintendo Wii U nel 2103, The Wonderful 101 non fu un successo, nonostante le aspettative del game director Hideki Kamiya e del team di sviluppo. Probabilmente complice la scarsa popolarità della console, il gioco di PlatinumGames si era fermato, solo per citare un esempio, al 22/esimo posto della classifica inglese dei titoli più venduti in quel periodo.

La campagna Kickstarter per The Wonderful 101 è iniziata lunedì 3 febbraio ed è proseguita estremamente bene nella prima settimana raggiungendo un milione e 376.277 euro ma negli ultimi sette giorni, come in parte prevedibile, ha rallentato raccogliendo quasi 130 mila euro. Il prossimo obiettivo nella lista della campagna crowdfunding è quello di sbloccare anche la colonna sonora remixata.