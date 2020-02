The Wonderful 101 Remastered: tanti nuovi dettagli sull’atteso titolo

A scuotere l’intero panorama videoludico è stato nei giorni scorsi l’annuncio di The Wonderful 101 Remastered, con il titolo di Platinum Games che ha fatto segnare numeri record su KickStarter in pochissimo tempo.

Una notizia sicuramente inattesa ma dal grande impatto, che ci permetterà a breve di giocare ad una piccola perla fino ad oggi esclusiva di Wii U anche su PC, PlayStation 4 e, ovviamente, Nintendo Switch. Recentemente il celebre Hideki Kamiya ha deciso di scaldare ulteriormente gli animi dei fan svelando in un’intervista numerosi dettagli di questa operazione.

Hideki Kamiya ha infatti dichiarato: “Nella versione originale per Wii U avevamo un opzione per giocare su un solo schermo, con il secondo che veniva visualizzato nell’angolo in basso a destra dei monitor; con questa remastered vogliamo migliorare ulteriormente l’interfaccia utente. All’epoca The Wonderful 101 era il titolo più grosso su cui avessi mai messo le mani e, guardandomi ora indietro, noto alcuni aspetti che potevano essere ottimizzati e realizzati meglio. Per esempio nel secondo schermo diversi elementi coprono talvolta l’esperienza di gioco, rendendo la visualizzazione a schermo unico decisamente svantaggiosa per i giocatori. All’epoca stavamo cercando di aumentare le opzioni per gli utenti, ma questa in particolare non si è rivelata riuscitissima.”

Kamiya ha inoltre continuato, soffermandosi su altri aspetti: “Ci stiamo inoltre ovviamente dedicando anche a dettagli più piccoli. In The Wonderful 101 la camera si muove in base a cosa sta succedendo e, di conseguenza, talvolta, l’esperienza di gioco può variare anche significativamente. Vorremmo poi ottimizzare ulteriormente alcuni elementi dell’UI e rendere alcune fasi meno confusionarie. Sono questi in particolare gli aspetti su cui ci concentreremo per rendere il tutto più intuitivo e divertente per i giocatori.”