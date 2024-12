Titanfall 2 è gratis per sempre se avete Xbox Game Pass Ultimate o EA Play

Electronic Arts e Microsoft Store offrono gratuitamente Titanfall 2 Ultimate Edition agli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate fino al 25 dicembre. Gli utenti possono riscattare il gioco attraverso la pagina dedicata del Microsoft Store e mantenerlo per sempre, anche dopo l'eventuale cancellazione dell'abbonamento.

Questa iniziativa natalizia rappresenta un'opportunità unica per i giocatori di acquisire gratuitamente un titolo di alto profilo. Titanfall 2, sviluppato da Respawn Entertainment nel 2016, è uno sparatutto in prima persona che si distingue per il suo gameplay decisamente innovativo con mech e tanta dinamicità.

Il gioco alterna combattimenti a bordo di mech chiamati Titan, ciascuno con un arsenale e caratteristiche uniche, a sequenze nei panni di agili piloti dotati di gadget tecnologici avanzati. Titanfall 2 offre sia una campagna single-player intensa che un ricco comparto multiplayer ancora molto attivo.

L'Ultimate Edition include, oltre al gioco base, elementi decorativi per i Titan, lo sblocco anticipato di tutti i piloti e i mech, 10 token per doppi XP e 500 crediti per sbloccare equipaggiamenti e cosmetici.

È importante sottolineare che, sebbene Titanfall 2 sia già incluso in Game Pass Ultimate ed EA Play, questa promozione consente di ottenere il gioco in maniera permanente, indipendentemente dallo stato dell'abbonamento. Gli interessati sono invitati ad approfittare rapidamente dell'offerta, data la sua breve durata.

Titanfall 2 è il predecessore di Apex Legends, altro titolo di successo di Respawn Entertainment, e condivide con esso diverse meccaniche di gioco e ambientazioni. La sua inclusione gratuita nell'offerta natalizia rappresenta un'opportunità per i fan di esplorare le origini di Apex Legends e per i nuovi giocatori di scoprire uno dei migliori sparatutto degli ultimi 10 anni, ingiustamente sottovalutato dai giocatori (anche a causa di un suicidio commerciale da parte di Electronic Arts che decise di rilasciarlo insieme a Battlefield 1.