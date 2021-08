Tomb Raider, grande annuncio al Gamescom? L’ex compositore lascia indizi

Nathan McCree, il compositore originale del primissimo Tomb Raider del 1996, ha recentemente scaldato gli animi su Twitter dopo aver scritto che sono previste grandi novità al Gamescom 2021, assieme a Toby Gard, creatore della saga. L’ex compositore ha fatto esplicito riferimento all’Opening Night Live che andrà in onda stasera 25 agosto 2021 alle ore 20 locali. Cosa possiamo aspettarci?

Trattandosi di due personalità che hanno lavorato al primo videogioco di Tomb Raider, sono in molti ad aver pensato a una remaster del titolo e addirittura degli immediati sequel. Il franchise di Tomb Raider ha già avuto sue opere di remake e di reboot a partire dal 2013 per mano di Square Enix che qualche anno prima aveva rilevato il vecchio editore Eidos Interactive. Pur essendo solo un’ipootesi, McCree avrebbe comunque confermato a un fan che la loro partecipazione riguarderebbe proprio i titoli classici di Tomb Raider.

Da quanto ne sappiamo, per ora Square Enix, tuttora detentrice dei diritti della saga di Lara Croft, ancora non ha rivelato piani di rilascio o di presentazione riguardo a nuovi capitoli della serie, né ha comunicato di avere intenzione di dedicarsi a remaster. L’ultimo gioco della serie, Shadow of the Tomb Raider, è stato recentemente aggiornato per PS5 ma risale al 2018. Inoltre, Square Enix in realtà non dovrebbe presentare nulla al Gamescom 2021, così come i due studi di Toby Gard Tangentlemen e Cathuria Games non sono listati come aziende partecipanti alla conferenza.

A questo punto, nella “peggiore” delle ipotesi, si potrebbe trattare solo di un annuncio relativo alla musica di Tomb Raider. In effetti, proprio il mese scorso Nathan McCree ha rilasciato una serie di mix chiamati The Tomb Raider Suite, i quali contengono proprio le tracce audio dei giochi classici della saga di Lara Croft. In ogni caso anche questa ipotesi non spiegherebbe la presenza del creatore del gioco. Scopriremo cosa bolle in pentola questa sera all’Opening Night Live del Gamescom 2021.