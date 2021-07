Shadow of the Tomb Raider finalmente aggiornato per PlayStation 5

Con non poca sorpresa, veniamo a sapere che Shadow of the Tomb Raider è stato recentemente aggiornato alla versione 2.01 ottenendo il supporto specifico per l’hardware di PlayStation 5. Entrando maggiormente nei dettagli, adesso potremo vivere l’ultima avventura di Lara Croft, che quest’anno compie ben 25 anni, a 4K e 60 fps su PS5 grazie alla patch appena rilasciata da Square Enix ed Eidos Montreal. Tuttavia, specifichiamo anche che il titolo non è nativo per PlayStation 5 ma semplicemente continueremo a giocarlo in retrocompatibilità.

All’interno delle patch notes possiamo leggere la breve novità: “supporto al 4K a un alto frame rate su PlayStation 5 in modalità alta risoluzione“. Piuttosto, è curioso che non è stata apportata nessuna miglioria a eventuali bug, segno che l’opera su PS5 gira particolarmente bene adesso. Si tratta quindi dell’ennesimo titolo ad aver ricevuto l’aggiornamento con il supporto alla console di nuova generazione targata Sony, segnale che con il tempo lo stesso procedimento sarà fatto anche per tanti altri titoli, come lo è già stato per Call of Duty Warzone.

Per quanto riguarda Xbox Series X e Series S, invece, l’upgrade tecnico è stato effettuato già da molto tempo grazie all’FPS Boost delle console, e allo stesso modo permetterà di giocare a Shadow of the Tomb Raider a 4K dinamici e 60 fotogrammi al secondo. Se volete scoprire maggiori informazioni, vi lasciamo ad una lista con tutti i giochi, le risoluzioni e frame rate su Xbox Series X.

Nonostante ci sia ancora molta difficoltà nel reperire una console di nuova generazione, fa piacere vedere come i grandi publisher e sviluppatori stiano lavorando per migliorare le loro produzioni in funzione degli hardware più performanti. Ricordiamo ai lettori che Shadow of the Tomb Raider è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e in retrocompatibilità anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità sulle nuove console di Sony e Microsoft nonché sul franchise di Tomb Raider.