Tomb Raider e Lara Croft and the Temple of Osiris gratis su Steam

Dopo i recenti Deiland e Drawful 2, Steam ha da poco reso gratuiti altri due giochi che sicuramente riusciranno a stuzzicare molto di più il palato dei giocatori costretti in casa in questo periodo. Parliamo di Tomb Raider e Lara Croft and the Temple of Osiris, e sono entrambi riscattabili a titolo gratuito a partire dalle ore 18:00 di questa sera. Sembra quindi che anche Steam stia prendendo il ritmo nel regalare titoli sulla propria piattaforma.

Tomb Raider è il titolo che ha raccontato le gesta di una giovane Lara Croft alle prese con una delle sue prime avventure. Il reboot datato 2013 sviluppato da Crystal Dynamics ha ricevuto elogi sia dagli appassionati del genere action adventure che dalla stampa di tutto il mondo, rilanciando in grande stile uno dei personaggi videoludici più iconici dell’intera storia di questo media d’intrattenimento.

Il secondo titolo fa sempre parte dell’universo di Tomb Raider ed è Lara Croft and the Temple of Osiris, il titolo action puzzle con componenti coop fino a quattro giocatori. Il titolo si è da sempre contraddistinto per essere un progetto molto più contenuto e dal sapore decisamente arcade. Sicuramente una prospettiva interessante e curiosa rispetto ai canoni classici della saga con protagonista l’archeologa britannica.

Oltre a Steam, ieri Epic Games Store ha pubblicato una nuova accoppiata di titoli gratuiti, come è ormai consuetudine per lo store digitale di Epic Games. I titoli in questione sono: Watchdogs di Ubisoft e il particolarissimo The Stanley Parable. Cosa ne pensate dei titoli messi a titolo gratuito da Steam? Riscatterete entrambi i giochi? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.