Qualche tempo fa sono emerse in rete alcune informazioni su un possibile remake di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 che sarebbe stato cancellato da Activision. A far emergere questa curiosità è stata la stessa leggenda dello skate Tony Hawk, il quale è ancora molto vicino e affezionato al mondo dei videogiochi. Proprio di recente, infatti, lo skater professionista ha svelato di star realizzando il più grande skate park virtuale all’interno di una delle esperienze NFT più popolari.

Questo progetto sta venendo realizzato in una collaborazione tra la leggenda dello skate e The Sandbox, la piattaforma tutta basata sugli NFT. Il progetto verrà chiamato Tony Hawk Land e sarà un nuovo spazio virtuale in The Sandbox, che tra l’altro farà parte di una proprietà immobiliare virtuale situata all’interno di un parco divertimenti. Il tutto, inoltre, verrà costruito sulla blockchain di Ethereum, e consentirà agli utenti di scambiare criptovaluta per accedere agli appezzamenti di terreno virtuali e monetizzare con le risorse voxel scambiando oggetti di gioco come NFT.

“Sono uno che si interessa alle nuove tecnologie da tutta la vita. Dai primi videogiochi e computer domestici alle funzionalità della CGI. Quindi sono affascinato anche dal metaverso ed entusiasta di portare la nostra cultura dello skate all’interno del panorama virtuale di The Sandbox“, ha dichiarato Tony Hawk alla redazione di Auotograph. The Sandbox è sempre più ricca di esperienze NFT dai grandi marchi, con la piattaforma che ha concluso oltre 300 partnership con grandi colossi come: Ubisoft, Adidas, Atari, The Walking Dead, Snoop Dogg e moltissimi altri.

La grande popolarità che stanno avendo i progetti NFT è sempre più dilagante, e oltre al recente interesse di Tony Hawk ci sono anche grandi personaggi del mondo videoludico che hanno deciso di sviluppare esperienze basate sugli NFT. Uno di questi è Tomonobu Itagaki, il papà di Dead or Alive e della trilogia reboot di Ninja Gaiden, il quale sta sviluppando un nuovo gioco sugli NFT.