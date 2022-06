Vi ricorderete sicuramente come soltanto qualche anno fa Activision decise di puntare molto su tutta una serie di remake di titoli popolari nel periodo della prima storica PlayStation. Oltre a riproporre in una veste moderna due grandi classici del genere platform come le prime trilogie di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, la compagnia statunitense se ne uscì fuori con un inaspettato Tony Hawk Pro Skater 1+2, un remake accolto a braccia aperte dagli amanti dello skate e non solo.

Sebbene questo remake dei due primi capitoli della serie ebbe un discreto successo, sembra che Activision non abbia alcuna intenzione di fare il bis proponendo un Tony Hawk Pro Skater 3+4. Il progetto, però, sembra che fosse nei piani della grande compagnia e a svelarne un retroscena è stato proprio la stessa leggenda dello skate Tony Hawk. Il tutto è emerso durante una diretta su Twitch, dove lo skater professionista, che dà anche il nome alla serie videoludica, ha voluto sbottonarsi riguardo al futuro di questi remake.

Lo skater ha dichiarato che dopo un momento vicino al l lancio di Tony Hawk Pro Skater 1+2, il piano di Activision era quello di andare avanti e far uscire anche un remake del terzo e del quarto capitolo. “Era quello il piano, e poi lo studio Vicarious Visions è stato assorbito e stavano cercando altri sviluppatori, e poi è finito tutto”, ha dichiarato Tony Hawk durante la sua ultima presenza sul canale Twitch di andyTHPS, sviluppatore che ha lavorato in Neversoft e proprio in Vicarious Visions.

Non sappiamo però a che punto dello sviluppo si trovasse il remake di Pro Skater 3 e 4, ma quel che sembra praticamente certo è che Activision abbia ormai ben altri piani per i ragazzi di Vicarious Vision, i quali adesso lavorano sui franchise di Blizzard.