Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è ufficiale: ecco la data di uscita

Dopo mesi di rumor, Activision ha finalmente annunciato l’arrivo di Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, versione rimasterizzata dei primi due capitoli della serie. Sviluppati da Vicarious Vision, team esperto di remaster, il gioco riproporrà i livelli originali, i classici pro skater, i trick noti ai fan e le iconiche canzoni del franchise originale. Ovviamente saranno proposte anche una serie di novità: oltre a una nuova grafica in HD, ci saranno nuovi trick, nuove feature e un sistema di controlli rivisitato per dare ai giocatori un’esperienza migliore e più al passo con i tempi.

Activision e Vicariuos Vision promettono un Tony Hawk’s Pro Skater con una grafica HD estremamente dettagliata. Avremo modo di vivere entrambi i due giochi del franchise in un solo pacchetto con tutte le caratteristiche originali. Come detto, non mancheranno anche nuove opzioni di gioco, comprese le modalità multigiocatore online. Ci saranno anche molte più sfide da affrontare.

È stato confermato che torneranno anche le modalità Create-A-Park e Create-A-Skater; le possibilità di personalizzazione saranno ancora più profonde e interessanti da usare e i giocatori potranno condividere i propri parchi online con gli amici, modificare quelli già pubblicati per adattarli ai propri gusti e creare lo skater perfetto con una marea di elementi di personalizzazione.

Ovviamente potrete usare tutti i pro skater presenti nei giochi originali: Tony Hawk, Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Chad Muska e non solo. Questa remaster sarà tradotta in molteplici lingue (italiano compreso) sia per quanto riguarda i testi che il doppiaggio. Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 4 settembre 2020.