Trackmania® | Recensione, il ritorno rombante di Nations!

Come ampiamente scritto e annunciato appena un mese fa, Trackmania® è ormai pronto a far impazzire tutti i suoi fan lungo i tracciati del nostalgico remake di Nations. Premetto subito che il titolo, rispetto all’anteprima sempre a mia firma, non è cambiato di una virgola dal punto di vista del gameplay, aprendo però a quasi tutte le features online che tanto agognavo.

Facendo un piccolo passo indietro e riassumendo le opinioni espresse una trentina di giorni fa, Trackmania® si rivela un gioco pienamente in linea con le produzioni del passato, che ovviamente non vuole fare nulla per cambiare una formula considerata vincente ormai da anni. Nonostante il passo decisamente “laterale”, il videogame risponde abbastanza bene alle necessità di oggi, con un comparto tecnico che fa il suo dovere, una guida spumeggiante e per nulla banale nel suo animo arcade, un colpo d’occhio intrigante e una bellissima interfaccia minimalista all’interno delle gare.

Sempre il solito Trackmania

Molto interessante anche l’aspetto di editing delle piste, vero fiore all’occhiello del brand. I terreni e i blocchi utilizzabili sono moltissimi, uniti a un grado di personalizzazione estetico non eccezionale ma soddisfacente. Permane una certa perplessità per quel che concerne le due modalità di costruzione proposte, semplificata e “totale”, dove la prima più che facile si rivela letteralmente monca. A ogni modo, come ogni fan di Trackmania che si rispetti, posso assicurare che la parte difficile dell’editing non è certo relativa agli strumenti a disposizione, quanto alla capacità dell’utente di creare piste divertenti, impegnative ma pur sempre scorrevoli.

Passando agli elementi di novità di questo Trackmania®, il titolo si è riempito in questi giorni dei tanto attesi contenuti online e social. Si tratta di una vera bomba di piste, pronte a esplodere e a coinvolgere i giocatori di tutto il mondo. Purtroppo il nocciolo duro di queste features, quello relativo a LIVE ed e-sport, non è stato accessibile in fase di recensione. Si tratta comunque di un aspetto tanto importante quanto strettamente legato al fattore tempo/community, per il quale è difficile esprimersi a prescindere dalla prova su strada.

Si punta tutto sull’online

Nonostante questo piccolo impasse, il lato social mi sembra effettivamente promettente. I Club, creabili dagli utenti e aperti a tutti, sono già numerosi e offrono alcune importanti attività, quali la diffusione delle skin per le auto, la condivisione delle mappe, nonché stanze di gara personalizzate. A fianco all’attività di gruppo dei Club si unisce quella più competitiva delle Stagioni, a intervalli trimestrali e caratterizzata dalle solite classifiche mondiali, regionali e amici.

Altro grande punto a favore di Trackmania® è, poi, il prezzo. Sono presenti 3 linee di abbonamento: una gratuita, una a circa 10 euro l’anno ed un’altra a circa 30 euro l’anno. L’offerta varia molto a seconda della propria scelta, passando dall’assenza del competitivo e dei club per la prima fascia, fino alla possibilità di creazione e partecipazione totale della terza. Senza addentrarsi in dettagli facilmente (e più chiaramente) reperibili su Uplay, mi sento di dover fare i complimenti a Ubisoft per questa scelta “nazionalpopolare”. Oggettivamente si tratta di un buon trampolino di lancio per la creazione di una community numerosa e affezionata, permettendo al contempo a tutti di poter usufruire dell’esperienza più classica di Trackmania (certo riservando gli aspetti più marcatamente competitivi a chi esborsa la pecunia).

Purtroppo ogni medaglia ha il suo rovescio e questo Trackmania® non fa eccezione. Una prima incognita è relativa al bacino di utenza, senza il quale il titolo perde davvero troppo mordente. Difficile capire quanto velocemente crescerà la community: adesso ci sono già molti Club e molti tracciati pronti all’azione, ma la vera esplosione deve ancora arrivare. Inoltre la scelta di inserire abbonamenti di gioco, e non puramente estetici, da un lato permette di creare gruppi competitivi di spessore, dall’altro manca di appeal per tutta quella fetta di casual gamer attirati dagli elementi più frivoli (ma non per questo meno importanti).

La personalizzazione delle auto, per ora, è ridotta alla creazione di skin, potenzialmente infinite (è già presente quella del famoso meme Doge), ma alla lunga monotone. Infine il menù iniziale è confuso in maniera quasi imbarazzante. Sicuramente la mia età non più giovanissima ha influito sulle capacità di apprendimento immediato, ma in tutta onestà non mi sentivo così spiazzato da un menù da tempo. Pochissime descrizioni delle caratteristiche delle differenti modalità, nessun tipo di spiegazione circa le differenze tra i vari server, difficoltà a richiamare classifiche e punteggi, oltreché un fastidioso funzionamento dei tasti dorsali – solitamente usati per scrollare lateralmente all’interno dei sottomenù – vincolati al solo menù principale in Trackmania®.