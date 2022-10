Con la sua attuale pubblicazione su Steam, Triangle Strategy è stato accompagnato da un nuovo trailer di lancio dedicato alla sua versione PC. Triangle Strategy è un JRPG (gioco di ruolo giapponese) abbastanza classico nel suo insieme. Annunciato per la prima volta nel corso del 2021, precisamente a febbraio di quell’anno e successivamente mostrato in anteprima il 4 marzo del 2022, questo titolo ha trovato una buona fanbase e recensioni positive su Nintendo Switch.

Triangle Strategy è stato sviluppato dai ragazzi di Artdink (gli stessi che ritroviamo anche in progetti come Bravely Default e Octopath Traveler, per darvi un’idea), riprendendo pienamente lo stile artistico di fondo di alcuni dei loro progetti più celebri.

Pubblicato da Square Enix, questo trailer di lancio può essere utile per cominciare a farsi un’idea nei confronti di questo titolo, e per dare un’occhiata alle potenzialità tecniche di questa nuova versione PC.

Al centro di Triangle Strategy troviamo una storia che sviluppa il suo potenziale nella dimensione della fantapolitica, con tre grandi potenze in guerra fra loro da anni per ottenere il controllo e il potere sul continente di Nortelia. Al centro di tutto troviamo due elementi principali: il sale e il ferro. Proprio in relazione alla loro esistenza e ai vani tentativi di controllarne le potenzialità questa terra si trascina ancora addosso cicatrici della cosiddetta Guerra del Sale e del Ferro, il risultato di una lotta per il controllo delle risorse suddette. Nel tempo, comunque, è stato raggiunto un certo equilibrio tra il Sacro Impero di Sabulos, legato al sale, il Granducato di Aesglast, una terra di ferro, ghiaccio e neve, e il Regno di Glenbrook, ubicata fra le due potenze. Un particolare incidente farà vacillare i delicati equilibri suddetti, lanciandovi in un’avventura in cui le vostre scelte risulteranno centrali all’interno del sistema di valori di queste terre.