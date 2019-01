Tropico 6 rimandato per migliorare la qualità del gioco, DLC gratis a chi preordina

Kalypso Media ha annunciato che Tropico 6 è stato rimandato al 29 marzo 2019. Il publisher ha affermato che “sta prendendo forma e diventando un gran gioco” ma ha deciso di voler fare ancora di più. Per poter migliorare definitivamente il titolo, è stato deciso di rimandarlo. Le versioni in arrivo sono quelle PC, Mac e Linux.

Tropico 6 è stata annunciato nel 2017, con una data di uscita originariamente prevista per il 2018; alla fine, però, era stato rimandato a gennaio 2019: chiaramente il tempo non è stato sufficiente per ultimare i lavori.

Simon Hellwig, Managing Director di Kalypso Media Group, ha redatto una lettera aperta alla community di Tropico nella quale afferma che la decisione di rimandare l’opera è stata presa anche in seguito ai feedback rilasciati dalle centinaia di giocatori della beta.

Non è tutto, però, Hellwig ha affermato che tutti coloro i quali hanno prenotato o prenoteranno Tropico 6 entro le 19.00 (ora italiana) del 10 gennaio riceveranno gratuitamente il primo DLC, previsto per il secondo quadrimestre del 2019. Un regalo niente male, perfetto per farsi scusare del ritardo: non credete?