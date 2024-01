GTA Vice City | Trucchi e codici

L'arrivo di GTA Trilogy sulle console vuol dire soltanto una cosa: è tempo di tornare a Vice City, mettere la propria radio preferita su di una Banshee e guida ad alta velocità lungo la costa. Il modo migliore per farlo, chiaramente, è quello di usare i trucchi di GTA Vice City Per questo motivo oggi vediamo insieme quali sono tutti i trucchi GTA Vice City per le varie piattaforme su cui è disponibile!

Vedi anche gli altri trucchi di GTA Trilogy:

Trucchi GTA Vice City per PS4, PS5, XBox One, Xbox Series X/S e Switch

Per comodità i trucchi GTA Vice City saranno elencati usando i comandi della console Playstation:

Energia al massimo : R1 R2 L1 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: R1 R2 L1 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra Armatura al massimo : R1 R2 L1 X Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: R1 R2 L1 X Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra Suicidio : Destra L2 Giù R1 Sinistra Sinistra R1 L1 L2 L1

: Destra L2 Giù R1 Sinistra Sinistra R1 L1 L2 L1 Tutte le armi leggere : R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra Tutte le armi professionali : R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra Tutte le armi pesanti : R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra

: R1 R2 L1 R2 Cerchio Sinistra Giù Destra Sopra Sinistra Giù Destra Sopra Aumenta il livello di ricercato : R1 R1 Cerchio R2 Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra

: R1 R1 Cerchio R2 Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Diminuisci il livello di ricercato : R1 R1 Cerchio R2 Sopra Giù Sopra Giù Sopra Giù

: R1 R1 Cerchio R2 Sopra Giù Sopra Giù Sopra Giù Cambiare indumenti :Destra Destra Sinistra Sopra L1 L2 Sinistra Sopra Giù Destra

:Destra Destra Sinistra Sopra L1 L2 Sinistra Sopra Giù Destra Ricardo Diaz : L1 L2 R1 R2 Giù L1 R2 L2

: L1 L2 R1 R2 Giù L1 R2 L2 Lance Vance : Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X L1

: Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X L1 Candy Suxx : Cerchio R2 GIù R1 Sinistra Destra R1 L1 X L2

: Cerchio R2 GIù R1 Sinistra Destra R1 L1 X L2 Ken Rosenberg : Destra L1 Su L2 L1 Destra R1 L1 X R1

: Destra L1 Su L2 L1 Destra R1 L1 X R1 Hilary King : R1 Cerchio R2 L1 Destra R1 L1 X R2

: R1 Cerchio R2 L1 Destra R1 L1 X R2 Jezz Torent dei Love Fist : Giù L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 X X

: Giù L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 X X Dick dei Love Fist : R1 L2 R2 L1 DestraR2 Sinistra X Quadrato L1

: R1 L2 R2 L1 DestraR2 Sinistra X Quadrato L1 Phil Cassidy : Destra R1 Su R2 L1 Destra R1 L1 Destra Cerchio

: Destra R1 Su R2 L1 Destra R1 L1 Destra Cerchio Sonny Forelli : Cerchio L1 Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X X

: Cerchio L1 Cerchio L2 Sinistra X R1 L1 X X Mercedes: R2 L1 Su L1 Destra R1 Sinistra Su Quadrato Triangolo

R2 L1 Su L1 Destra R1 Sinistra Su Quadrato Triangolo Rivolta dei pedoni (non è disattivabile): Giù Sinistra Sopra Sinistra X R2 R1 L2 L1

(non è disattivabile): Giù Sinistra Sopra Sinistra X R2 R1 L2 L1 I pedoni vi odiano (non è disattivabile): Giù Su Su SU X R2 R1 L2 L2

(non è disattivabile): Giù Su Su SU X R2 R1 L2 L2 Le donne ti seguono : Cerchio X L1 L1 R2 X X Quadrato Triangolo

: Cerchio X L1 L1 R2 X X Quadrato Triangolo Migliora la guida : Triangolo R1 R1 Sinistra Ri L1 R2 R1

: Triangolo R1 R1 Sinistra Ri L1 R2 R1 Tutti i veicoli rosa : Cerchio L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 Destra Cerchio

: Cerchio L1 Giù L2 Sinistra X R1 L1 Destra Cerchio Tutti i veicoli neri: Cerchio L1 Su R1 Sinistra X R1 L1 Sinistra Cerchio

Cerchio L1 Su R1 Sinistra X R1 L1 Sinistra Cerchio Veicoli volanti : Destra R2 Cerchio R1 L2 Quadrato R1 R2

: Destra R2 Cerchio R1 L2 Quadrato R1 R2 Traffico aggressivo : R2 Cerchio R1 L2 Sinistra R1 L1 R2 L2

: R2 Cerchio R1 L2 Sinistra R1 L1 R2 L2 Auto sportive con ruote giganti : R1 X Triangolo Destra R2 Quadrato Su Giù Quadrato

: R1 X Triangolo Destra R2 Quadrato Su Giù Quadrato Esplosione tutti veicoli : R2 L2 R1 L1 L2 R2 Quadrato Triangolo Cerchio Triangolo L2 L1

: R2 L2 R1 L1 L2 R2 Quadrato Triangolo Cerchio Triangolo L2 L1 Tempo sereno : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Giù

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Giù Tempo poco nuvoloso : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Triangolo

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Triangolo Tempo nuvoloso : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Quadrato

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Quadrato Nebbia : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 X

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 X Tempesta : R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Cerchio

: R2 X L1 L1 L2 L2 L2 Cerchio Il tempo scorre velocemente : Cerchio Cerchio L1 Quadrato L1 Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo

: Cerchio Cerchio L1 Quadrato L1 Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo Il tempo scorre lentamente : Triangolo Su Destra Giù Quadrato R2 R1

: Triangolo Su Destra Giù Quadrato R2 R1 Carro armato : Cerchio Cerchio L1 Cerchio Cerchio Cerchio L1 L2 R1 Triangolo Quadrato Triangolo

: Cerchio Cerchio L1 Cerchio Cerchio Cerchio L1 L2 R1 Triangolo Quadrato Triangolo Dodo : Destra R2 Cerchio R1 L2 Giù L1 R1

: Destra R2 Cerchio R1 L2 Giù L1 R1 Bloodring Banger : Giù R1 Cerchio L2 L2 X R1 L1 Sinistra Sinistra

: Giù R1 Cerchio L2 L2 X R1 L1 Sinistra Sinistra Bloodring Banger #2 : Su Destra Destra L1 Destra Su Quadrato L2

: Su Destra Destra L1 Destra Su Quadrato L2 Sabre Turbo : Destra L2 Giù L2 L2 X R1 L1 Cerchio Sinistra

: Destra L2 Giù L2 L2 X R1 L1 Cerchio Sinistra Hotring Racer : R1 Cerchio R2 Destra L1 L2 X X Quadrato R1

: R1 Cerchio R2 Destra L1 L2 X X Quadrato R1 Hotring Racer #2 : R2 L1 Cerchio Destra L1 R1 Destra Su Cerchio R2

: R2 L1 Cerchio Destra L1 R1 Destra Su Cerchio R2 Carro funebre Romero : Giù R2 Giù R1 L2 Sinistra R1 L1 Sinistra Destra

: Giù R2 Giù R1 L2 Sinistra R1 L1 Sinistra Destra Limousine Love Fist : R2 Su L2 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra

: R2 Su L2 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra Trashmaster : Cerchio R1 Cerchio R1 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra

: Cerchio R1 Cerchio R1 Sinistra Sinistra R1 L1 Cerchio Destra Caddie: Cerchio L1 Su R1 L2 X R1 L1 Cerchio X

Trucchi GTA Vice City per PC

Per attivare questi trucchi il comando va digitato direttamente sulla tastiera del computer.

Energia al massimo: ASPIRINE

ASPIRINE Armatura al massimo : PRECIOUSPROTECTION

: PRECIOUSPROTECTION Suicidio: ICANTTAKEITANYMORE

ICANTTAKEITANYMORE Aumenta il livello di ricercato : YOUWONTTAKEMEALIVE

: YOUWONTTAKEMEALIVE Diminuisci il livello di ricercato : LEAVEMEALONE

: LEAVEMEALONE Fuma una sigaretta : CERTAINDEATH

: CERTAINDEATH Tutte le armi leggere : THUGSTOOLS

: THUGSTOOLS Tutte le armi professionali : PROFESSIONALTOOLS

: PROFESSIONALTOOLS Tutte le armi pesanti : NUTTERTOOLS

: NUTTERTOOLS Braccia e gambe sottili : PROGRAMMER

: PROGRAMMER Braccia e gambe normali : DEEPFRIEDMARSBARS

: DEEPFRIEDMARSBARS Usa un pedone a caso : STILLLIKEDRESSINGUP

: STILLLIKEDRESSINGUP Usa Ricardo Diaz : CHEATSHAVEBEENCRACKED

: CHEATSHAVEBEENCRACKED Usa Lance Vance: LOOKLIKELANCE

LOOKLIKELANCE Usa Candy Suxx : IWANTBIGTITS

: IWANTBIGTITS Usa Ken Rosenberg : MYSONISALAWYER

: MYSONISALAWYER Dick dei Love Fist : WELOVEOURDICK

: WELOVEOURDICK Sonny Forelli : IDONTHAVETHEMONEYSONNY

: IDONTHAVETHEMONEYSONNY Jezz Torent dei Love Fist : ROCKANDROLLMAN

: ROCKANDROLLMAN Phil Cassidy : ONEARMEDBANDIT

: ONEARMEDBANDIT Mercedes Cortez : FOXYLITTLETHING

: FOXYLITTLETHING Rivolta dei pedoni (non disattivabile): FIGHTFIGHTFIGHT

(non disattivabile): FIGHTFIGHTFIGHT I pedoni vi odiano (non disattivabile): NOBODYLIKESME

(non disattivabile): NOBODYLIKESME Le donne ti seguono : FANNYMAGNET

: FANNYMAGNET Le donne saliranno sul vostro veicolo : HOPINGIRL

: HOPINGIRL Ripara veicolo (no carrozzeria): ASPIRINE

(no carrozzeria): ASPIRINE Manovrabilità aumentata : GRIPISEVERYTHING

: GRIPISEVERYTHING Tutti i veicoli rosa : AHAIRDRESSERSCAR

: AHAIRDRESSERSCAR Tutti i veicoli neri : IWANTITPAINTEDBLACK

: IWANTITPAINTEDBLACK Veicoli invisibili escluse le ruote : WHEELSAREALLINEED

: WHEELSAREALLINEED Veicoli possono planare : COMEFLYWITHME

: COMEFLYWITHME Motoscafi possono planare : AIRSHIP

: AIRSHIP Traffico aggressivo : MIAMITRAFFIC

: MIAMITRAFFIC Semafori verdi : GREENLIGHT

: GREENLIGHT Diversi effetti : LOADSOFLITTLETHINGS

: LOADSOFLITTLETHINGS Esplosione tutti veicoli : BIGBANG

: BIGBANG I veicoli possono guidare sull'acqua : SEAWAYS

: SEAWAYS Tempo sereno : ALOVELYDAY

: ALOVELYDAY Tempo poco nuvoloso : APLEASANTDAY

: APLEASANTDAY Tempo nuvoloso : ABITDRIEG

: ABITDRIEG Nebbia: CANTSEEATHING

CANTSEEATHING Tempesta : CATSANDDOGS

: CATSANDDOGS Il tempo scorre velocemente : LIFEISPASSINGMEBY

: LIFEISPASSINGMEBY Modalità "veloce" : ONSPEED

: ONSPEED Modalità "rallenty" : BOOOOOORING

: BOOOOOORING Carroarmato : PANZER

: PANZER Bloodring Banger : TRAVELINSTYLE

: TRAVELINSTYLE Bloodring Banger #2 : GETTHEREQUICKLY

: GETTHEREQUICKLY Hotring Racer : GETTHEREVERYFASTINDEED

: GETTHEREVERYFASTINDEED Hotring Racer #2 : GETTHEREAMAZINGLYFAST

: GETTHEREAMAZINGLYFAST Carro funebre Romero : THELASTRIDE

: THELASTRIDE Trashmaster : RUBBISHCAR

: RUBBISHCAR Caddie : BETTERTHANWALKING

: BETTERTHANWALKING Limousine Love Fist : ROCKANDROLLCAR

: ROCKANDROLLCAR Sabre Turbo: GETTHEREFAST

Trucchi GTA Vice City su iOS/Android/Netflix

Attraverso la GTA Trilogy la trilogia leggendaria uscita su PS2 è arrivata sulle piattaforme moderne e non solo; grazie alla volontà di Rockstar anche i cellulari e Netflix sono diventate piattaforme per esperire le vicende di Tommy Vercetti.

Su tutte e tre le piattaforme è possibile gustarsi Vice City anche in maniera scorretta utilizzando tanto i trucchi presenti su PC quanto quelli presenti su console; le procedure in questione sono leggermente diverse in base al proprio sistema di input ma sono identiche se prendiamo in esame la piattaforma.

Se si sta utilizzando un joypad valgono i trucchi che abbiamo visto su console (cioè questi)

Se non si sta utilizzando un joystick invece è possibile utilizzare la tastiera virtuale per inserire i trucchi; in questo caso è necessario seguire la seguente procedura:

Da un qualsiasi punto del gioco è necessario aprire il menu di pausa Tra le voci è necessario selezionare opzioni Tra le voci presenti sarà necessario selezionare la categoria accessibilità Dalla finestra risultante sarà necessario selezionare la voce Inserisci codice (Enter cheat code in inglese, in generale la penultima voce a prescindere dalla lingua da riferimento) Ora su smartphone ci comparirà la tastiera virtuale con il quale potremo inserire i codici che preferiamo.

La lista completa dei codici smartphone è identica a quella dei trucchi per PC che trovate poco sopra o cliccando qui.

Se hai bisogno di accoppiare a GTA Trilogy un altro gioco meno importante a livello di contenuti puoi sfruttare questi crediti Playstation!