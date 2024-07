Trust Gaming GXT 110W Felox a un prezzo SHOCK! (-16€)

Se vuoi un mouse da gaming a un prezzo incredibilmente basso, non farti scappare il Trust Gaming GXT 110W Felox è ora in offerta su Amazon al prezzo speciale di 15€, marcando uno sconto del 17% dal suo prezzo originale di 19,30€. Questo mouse gaming wireless ricaricabile offre fino a 80 ore di autonomia, con la possibilità di regolare la velocità del cursore da 800 a 4800 DPI per adattarsi perfettamente al vostro stile di gioco.

Caratterizzato da un'illuminazione LED multicolore e sei pulsanti personalizzabili, compresi due pulsanti laterali, garantisce una connessione wireless affidabile per giocare comodamente da qualsiasi posizione.

Trust Gaming GXT 110W Felox, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Gaming GXT 110W Felox è il mouse gaming senza fili ideale per chi ama la versatilità e non vuole essere vincolato da cavi. Grazie alla sua connessione wireless, è perfetto per chi desidera libertà di movimento, giocando dalla scrivania, dal letto o qualsiasi altro luogo preferito. Con una batteria ricaricabile che garantisce fino a 80 ore di autonomia con una sola ricarica, è consigliato agli appassionati di gaming che non vogliono preoccuparsi di restare a corto di energia in momenti cruciali. La possibilità di continuare a giocare durante la ricarica lo rende adatto anche per sessioni di gioco prolungate.

L'illuminazione LED multi-colore con quattro opzioni differenti fa del Trust Gaming GXT 110W Felox una scelta eccellente per chi desidera personalizzare la propria postazione gaming e renderla più vivace.

L'ampio intervallo di DPI regolabile, da 800 a 4800, soddisfa le esigenze di precisione e reattività di vari stili di gioco, dai principianti ai giocatori più esperti. Inoltre, con i suoi sei pulsanti comodi e personalizzabili, tra cui due laterali, offre un controllo superiore, rendendolo un must-have per i giocatori alla ricerca di prestazioni ottimali e comodità d'uso.

Prezzo inizialmente fissato a 19€, il Trust Gaming GXT 110W Felox ora è disponibile a soli 15€. Questo mouse combina performance, stile e comfort a un prezzo eccezionalmente vantaggioso. Se cercate un mouse gaming wireless capace di tenere il passo con le vostre lunghe sessioni di gioco e rifinire la vostra postazione con stile, il Trust Gaming GXT 110W Felox rappresenta una scelta eccellente.

Vedi offerta su Amazon