TT Games ha dovuto fare marcia indietro sulle specifiche tecniche inizialmente annunciate per Lego Batman: L'eredità del cavaliere oscuro, riducendo i requisiti RAM raccomandati da 32GB a 16GB dopo le proteste della community PC. La vicenda riaccende il dibattito sull'ottimizzazione dei titoli moderni e sulla crescente richiesta di hardware sempre più potente, tema particolarmente sensibile in un periodo in cui i prezzi delle componenti stanno subendo impennate significative. Un gioco Lego che richiede specifiche paragonabili a produzioni tripla A tecnicamente complesse ha sollevato più di qualche sopracciglio tra i giocatori.

La controversia era esplosa a gennaio, quando lo studio britannico aveva pubblicato i requisiti di sistema che indicavano 32GB di RAM come configurazione consigliata e 16GB come minimo assoluto. Per fare un confronto diretto, Lego Star Wars: The Skywalker Saga del 2022 richiedeva appena 8GB di RAM nelle specifiche raccomandate, rendendo evidente quanto le richieste del nuovo titolo dedicato al Cavaliere Oscuro fossero fuori scala rispetto ai precedenti della serie.

La community PC non ha tardato a far sentire la propria voce, criticando aspramente requisiti che sembravano ingiustificati per un gioco basato sul motore proprietario di TT Games. La situazione è particolarmente delicata considerando l'impennata dei prezzi della RAM documentata nel primo trimestre del 2026, con un incremento quasi del doppio rispetto all'ultimo quarto del 2025. Per molti giocatori, un upgrade da 8GB o 16GB a 32GB rappresenterebbe un investimento significativo in un momento economicamente sfavorevole.

I requisiti RAM sono passati da 32GB a 16GB dopo le proteste, ma rimangono comunque elevati per uno standard Lego

TT Games ha risposto con un aggiornamento sulla pagina Steam del gioco, dichiarando: "Come parte dei nostri test continui per Lego Batman: L'eredità del cavaliere oscuro su PC, abbiamo rivisto le nostre specifiche hardware raccomandate da 32GB di RAM a 16GB di RAM". Lo studio ha inoltre precisato che le specifiche PC in questa fase non sono definitive e che il team continuerà a ottimizzare il gioco fino al lancio, lasciando intendere che ulteriori modifiche potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Anche con la revisione al ribasso, i requisiti rimangono consistenti. La configurazione minima richiede Windows 11, un processore Intel Core i5-9600K o AMD Ryzen 5 3600, 16GB di RAM, una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 (8GB) o AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) o Intel Arc A770 (16GB), e 50GB di spazio su SSD obbligatorio. Le specifiche consigliate alzano l'asticella con Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7700X, mantenendo i 16GB di RAM, ma richiedendo una RTX 3080 (10GB) o RX 6800 XT (16GB).

L'obbligo dell'SSD, ormai standard per le produzioni moderne, e la richiesta di schede grafiche di fascia medio-alta suggeriscono che Legacy of the Dark Knight potrebbe rappresentare un salto qualitativo significativo sul piano tecnico rispetto ai precedenti capitoli della serie Lego. Resta da vedere se l'implementazione di ray tracing avanzato o altre feature grafiche giustificherà queste richieste hardware.

Presentato durante il Gamescom Opening Night Live, Lego Batman: L'eredità del cavaliere oscuro promette l'action slapstick caratteristica della serie combinata con volti familiari dell'universo DC come Joker, Catwoman e Bane, oltre a gadget iconici come il Batarang e la Batmobile. Il titolo arriverà su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X|S il 29 maggio 2026, offrendo ai fan del Cavaliere Oscuro una nuova avventura mattoncino dopo anni di attesa per un degno successore della trilogia originale Lego Batman.