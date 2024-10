Tutti in campo con il bundle PS5 Slim e EA Sports FC 25, ora a un SUPER PREZZO!

GameStop propone una promozione imperdibile per gli amanti del calcio e del gaming su console: fino al 17 novembre 2024 potrete acquistare il bundle PlayStation 5 Slim + EA Sports FC 25 a soli 599,98€! Un’opportunità straordinaria per entrare nel mondo next-gen con la PS5 Slim e l’ultimo titolo calcistico di EA Sports.

Bundle PS5 Slim + EA Sports FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

La PlayStation 5 Slim si caratterizza per un design compatto e una struttura più leggera rispetto al modello originale, senza rinunciare alla potenza e alla grafica avanzata della PS5. Grazie all’SSD ultraveloce e a capacità grafiche superiori, offre un’esperienza di gioco estremamente fluida. Con il gioco EA Sports FC 25 incluso, vivrete il meglio del calcio virtuale: con oltre 19.000 giocatori e più di 700 squadre, potrete sperimentare una simulazione calcistica realistica e coinvolgente grazie all’intelligenza artificiale avanzata e alle animazioni fluide.

EA Sports FC 25 presenta modalità innovative, come il 5v5 Rush in Football Ultimate Team e Clubs, dove potrete formare una squadra ideale e sfidare amici in partite emozionanti. La nuova funzione FC IQ eleva la componente strategica, permettendo un controllo tattico più preciso. Per la prima volta, inoltre, viene inclusa una modalità carriera femminile, in cui potrete guidare un team o una giocatrice nei principali campionati femminili.

Questo bundle esclusivo rappresenta un’occasione unica per chi cerca una PS5 Slim insieme al gioco calcistico più atteso dell’anno. Con le festività natalizie alle porte, una PS5 Slim con EA Sports FC 25 può essere il regalo ideale per voi o per un appassionato di gaming. Approfittate subito: le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Visitate il sito GameStop per non perdere questa straordinaria offerta!

