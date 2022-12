Sembra proprio che Twitch stia vivendo un calo progressivo dei suoi spettatori; nulla di allarmante ovviamente, ma comunque interessante da osservare in relazione al complessivo approccio che il grande pubblico ha avuto nei suoi confronti negli ultimi anni.

Twitch

Nel corso del 2020 Twitch è indubbiamente esploso come piattaforma, complice la pandemia e i vari lockdown che non hanno dato molte alternative alle persone per trascorrere il proprio tempo in casa. Questa dinamica si è poi trasformata in una vera e propria crescita stabilizzatasi nel corso dei due anni successivi, per poi arrivare a un calo degli spettatori abbastanza considerevole per il mese di novembre.

A riportare la situazione sono stati innanzitutto i ragazzi di Dexerto.com, sottolineando che le attuali statistiche sugli spettatori sono state le più basse da settembre 2020, con 1,69 miliardi di ore di contenuti guardati a novembre, e un calo del 10% delle visualizzazioni da ottobre, risultando il più grande da quello del 15% di giugno 2021.

Certamente non si tratta della prima volta in cui gli spettatori di Twitch si comportano in questo modo, evidenziando che anche il novembre scorso aveva perso il 10,3% di spettatori, rispetto alle visualizzazioni dell’ottobre precedente. Le ragioni riguardo a queste trasformazioni legate alla fruizione della piattaforma, specialmente nel mese di novembre, si possono rintracciare nelle festività americane e negli impegni generali, anche sportivi, che con probabilità spostano l’attenzione del grande pubblico altrove.

In aggiunta vi ricordiamo che molti professionisti dello streaming stanno lentamente passando da Twitch a YouTube Gaming per ragioni di retribuzione, portandosi dietro le proprie community, senza contare tutte le problematiche tossiche interne alla piattaforma, insieme alla perdita di ulteriori spettatori causa eliminazione del gioco d’azzardo e dei contenuti a esso dedicati.

