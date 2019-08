Twitch Prime, ricompense bonus per GTA Online Casinò e Red Dead Online

Da oggi sarà possibile riscattare, grazie ad una partnership tra Rockstar e Amazon, delle ricompense per GTA Online e Red Dead Online su Twitch Prime.

Gli abbonati a Twitch Prime oramai, sono abituati alle varie ricompense bonus del quale vengono ricoperti per i più disparati giochi. Da oggi sarà possibile riscattare, grazie ad una partnership tra Rockstar Games e Amazon, delle ricompense gratis per GTA Online Casinò e Red Dead Redemption Online.

Connettendo il proprio Twitch Prime all’account Rockstar Social Club, si otterranno 1.250.000 dollari in-game per GTA Online cash bonus in-gamer per l’acquisto di Shark Cash Cards. Per quanto riguarda Red Dead Redemption Online invece, si potranno ottenere 300 dollari di valuta in-game e barre d’oro extra attraverso vari pacchetti. È inoltre possibile ottenere un Superior Ammo Bundle contenente 30 frecce alla dinamite, 60 Buckshot incendiari, 30 bottiglie esplosive e 200 munizioni Express per pistola, revolver, repeater e fucile.

Di seguito, tutti i dettagli sui bonus previsti per gli iscritti al servizio Twitch Prime di Amazon:

“Questa offerta fornirà una serie di bonus in gioco ai giocatori di Grand Theft Auto Online e Red Dead online che hanno un profilo Rockstar Games Social Club collegato a un account Twitch Prime. L’attuale set di vantaggi sia per giochi sono: GTA $250.000, Accesso gratuito al Penthouse in diamante Casino & Resort, Sconto premium esclusivo sugli articoli in GTA online, 300RDO$ e il Bundle Munizioni superiori in Red Dead Online, Accesso gratuito e senza blocco su “La classifica”, i costumi Tasman Outfit, Il Danubio Outfit, il Fucile da Cecchino Carcano e l’Emote Come Dare, 10% di sconto extra su GTA Online e Red Dead Online, Fino a 15% extra per gli acquisti di Shark Card o Barre Oro”.

Amazon ha comunicato comunque che queste ricompense, sono solo la punta dell’iceberg e, ulteriori iniziative a tempo, verranno promosse in futuro per sfruttare la connessione appena instaurata tra i due colossi. La promozione attualmente in corso, sarà valida per un periodo limitato anche se al momento, non è stata fornita una scadenza precisa.

Vi consigliamo quindi di riscattare il prima possibile le varie ricompense, prima che queste ultime spariscano.