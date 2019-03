Twitch Prime regala 12 mesi di Nintendo Switch Online

Twitch Prime ci regala fino a 12 mesi di abbonamento per Nintendo Switch Online: ecco cosa dobbiamo fare per riscattare l'offerta.

Amazon ci informa che è ora possibile ottenere gratuitamente fino a 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online. Si può riscattare questa offerta se si ha un abbonamento Amazon Prime (e, per partecipazione, Twitch Prime). L’offerta sarà valida fino al 24 settembre 2019, quindi avete tutto il tempo per sfruttarla. Non otterrete subito 12 mesi di abbonamento, però: tramite Twitch Prime attiverete tre mesi di Nintendo Switch Online e, dopo 60 giorni consecutivi di abbonamento Twitch Prime, dovrete tornare alla pagina dell’offerta e reclamare i successivi nove mesi.

Potete attivare l’offerta dei tre mesi anche se avete attivo il mese di prova di Twitch Prime, ma chiaramente in tal caso non potrete ottenere i successivi nove mesi, visto che dovrete tornare sul sito dopo 60 giorni. Vi ricordiamo che, una volta iniziato il periodo di abbonamento a Nintendo Switch Online, si attiverà il rinnovo automatico: fate attenzione a disattivarlo. Se si è in possesso di più account Twitch Prime non è comunque possibile sfruttare più volte l’offerta.

Nintendo Switch Online dà accesso alle funzioni online dei giochi per la console ibrida della casa di Kyoto, a giochi classici NES, a un cloud personale per mettere al sicuro i propri dati di salvataggio, alle funzioni dell’app per smartphone Nintendo Switch Online con la quale è possibile usare la chat vocale e sfruttare interazione uniche con alcuni giochi per la console, e, infine, a sconti dedicati e a giochi esclusivi, non reclamabili dai non abbonati.

Diteci, sfrutterete questa specifica offerta? Siete già abbonati a Twitch Prime e a Nintendo Switch Online, oppure coglierete questa occasione per fare una prova dei due servizi?