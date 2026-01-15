Il mare dei Caraibi sta per tornare a popolarsi di pirati e navi da guerra. Ubisoft ha infatti ricaricato su YouTube un'ampia selezione di canzoni marinaresche tratte da Assassin's Creed 4: Black Flag, l'iconico capitolo del 2013 che ha trasformato la saga in un simulatore piratesco open world. Una mossa apparentemente innocua, ma che per la community rappresenta l'ennesimo indizio di un annuncio ormai imminente del tanto chiacchierato remake. Le tracce audio, che includono classici come "Over the Hills and Far Away" e "Spanish Ladies", sono state pubblicate sul canale Ubisoft Music senza alcun comunicato ufficiale, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Il progetto di un rifacimento di Black Flag è ormai diventato uno dei segreti di Pulcinella più evidenti nell'industria videoludica. La prima crepa nel muro del silenzio si è verificata nell'agosto scorso, quando il doppiatore Matt Ryan ha rivelato di aver ricevuto azioni legali da Ubisoft dopo aver lasciato intendere l'esistenza del remake durante una convention. Una reazione che, paradossalmente, ha confermato i sospetti della community più di qualsiasi trailer ufficiale.

I leak e gli indizi si sono poi moltiplicati con una frequenza quasi imbarazzante per il publisher francese. A novembre, i report finanziari di Ubisoft hanno menzionato un titolo non annunciato previsto per il quarto trimestre dell'anno fiscale corrente, mentre a dicembre è emersa una classificazione PEGI per un remake di Black Flag, proprio in prossimità dei The Game Awards. Quest'anno la situazione non è migliorata: una collaborazione tra Raid: Shadow Legends e Assassin's Creed ha ulteriormente acceso le aspettative della fanbase.

Il caricamento delle shanty su YouTube rappresenta l'ultimo tassello di una strategia comunicativa involontariamente trasparente

La scelta di rendere disponibili le tracce musicali originali potrebbe sembrare parte di un normale processo di archiviazione della libreria musicale di Ubisoft, ma il timing non lascia spazio a dubbi. La community ha reagito con un misto di ironia e anticipazione, come testimonia il commento dell'utente Spriteking3944: "Davvero un rilascio molto sottile, Ubisoft". Il sarcasmo riflette la frustrazione di una fanbase che attende da mesi una conferma ufficiale.

Black Flag rappresenta ancora oggi uno dei capitoli più amati della saga Assassin's Creed, apprezzato per la sua capacità di bilanciare l'esplorazione navale con le meccaniche stealth tradizionali della serie. Il protagonista Edward Kenway, pirata diventato assassino, ha conquistato i giocatori con un arco narrativo più complesso rispetto ad altri personaggi del franchise, pur non raggiungendo la popolarità carismatica di Ezio Auditore. Le battaglie navali, le attività di saccheggio e soprattutto le celebri shanty cantate dall'equipaggio durante le traversate hanno contribuito a creare un'atmosfera unica nel panorama dei giochi open world.

Resta da capire quando Ubisoft deciderà finalmente di togliere il velo su questo progetto. Le piattaforme di destinazione non sono state ancora confermate ufficialmente, ma è lecito aspettarsi un lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, probabilmente con miglioramenti grafici sostanziali che sfrutteranno le capacità hardware delle console current-gen. L'implementazione del ray tracing per le riflessioni oceaniche e un frame rate stabile a 60fps potrebbero trasformare l'esperienza piratesca in qualcosa di visivamente spettacolare.