Ubisoft Forward annunciato e torna a Los Angeles (anche senza E3)

Ubisoft ha annunciato, attraverso un post su X, l'arrivo dell'Ubisoft Forward 2024, un evento molto atteso che offrirà agli appassionati di videogiochi l'opportunità di scoprire le ultime novità della compagnia francese.

Programmato per il 10 giugno, l'Ubisoft Forward sarà trasmesso in diretta da Los Angeles, sebbene i dettagli esatti sull'orario della trasmissione, e sulle piattaforme di streaming sui cui verrà mandato in onda, non siano stati ancora rivelati.

Questo evento annuale è diventato un punto fermo nel calendario dei gamer, offrendo un'anteprima dei prossimi titoli in uscita e presentare gli importanti aggiornamenti per quelli già disponibili sul mercato.

Quest'anno, l'Ubisoft Forward si inserisce all'interno del Summer Game Fest, una serie di eventi legati al mondo dei videogiochi organizzata da Geoff Keighley, il cui show principale è previsto per il 7 giugno.

L'Ubisoft Forward non sarà l'unico spettacolo in città durante questa settimana intensa e ricca di annunci. In seguito al recente abbandono dell'E3, altre grandi aziende del settore, tra cui Microsoft, Square Enix, Capcom e Sony, si preparano a presentare le proprie novità in eventi dedicati.

Microsoft ha già confermato il suo Xbox Games Showcase per il mese di giugno, mentre si vocifera che Sony possa organizzare uno State of Play o, addirittura, un PlayStation Showcase già a maggio, come suggerito da fonti vicine al giornalista Jeff Grubb.

Con la pandemia che ha portato a un cambiamento significativo nel panorama degli eventi di settore, i fan dei videogiochi possono comunque aspettarsi una pioggia di annunci emozionanti nei primi giorni d'estate.

L'Ubisoft Forward si prospetta quindi come un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo dei videogiochi.

Resta da vedere quali sorprese ci riserverà Ubisoft e se avremo, finalmente, l'onore di sapere che fine ha fatto Beyond Good & Evil 2, oramai sparito dai radar da troppi anni.