Ubisoft ha in cantiere diversi nuovi progetti e ne mostrerà uno ai The Game Awards?

Ubisoft fa parlare sempre di sé: se poco fa vi abbiamo raccontato di una possibile Compilation di Assassin’s Creed, ora è tempo di qualcosa di nuovo e misterioso. Pare che la compagnia francese abbia in serbo uno o più progetti non ancora annunciati. Vediamo esattamente di cosa stiamo parlando.

Tutto è iniziato tramite l’account di un’attrice, Rebekah Watts, che tra i propri lavori ha elencato un progetto legato a un teaser trailer di Ubisoft, chiamato “Bowmore”. Una seconda “conferma” arriva però anche dall’attrice Amber Goldfarb che nel proprio profilo afferma di aver partecipato a Project Bowmore, inseme a Project Rocket, Project Aegyptus e Project Dose. Questi ultimi due vedono coinvolto anche Ken Proulx.

Goldfarb non è nuova al mondo dei videogame e a Ubisoft in particolare, avendo collaborato all’interno di molti capitoli di Assassin’s Creed e anche a Far Cry e a Watchdogs. Proulux, invece, ha collaborato per Fra Cry 3 e Batman: Arkham Knight.

Non possiamo sapere esattamente di cosa si tratti: anche i nomi non aiutano in modo particolare. Certo, non sarebbe sorprendente vedere un annuncio ai The Game Awards 2018 che si terranno fra soli tre giorni. Dopotutto, sappiamo già che ci saranno ben 10 nuovi giochi mostrati: possibile che “Bowmore” sia uno di questi?