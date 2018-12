È in arrivo una Assassin’s Creed Compilation nel 2019?

Il 2019 sarà un anno senza un nuovo capitolo di Assassin’s Creed, ma questo non significa che rimarremo a bocca asciutta. Perlomeno, è ciò che la pagina web della catena tedesca Media Markt afferma. Secondo il sito, è in arrivo una Assassin’s Creed Compilation per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La data di rilascio sarebbe fissata per il 29 marzo 2019, ma non ci sono altri dettagli in merito. Non sappiamo quali giochi dovrebbero essere inclusi. Ovviamente non si tratta di un’informazione ufficiale, ma potrebbe avere un senso. Attualmente Ubisoft ha portato quasi tutta la saga sulle attuali generazioni di console: la Ezio Collection, insieme alla remaster di Assassin’s Creed Rogue, Liberation e al venturo ritorno di Connor in Assassin’s Creed 3, permette di immaginare senza troppa difficoltà un’edizione onnicomprensiva di tutti i capitoli, inclusi quelli nati su PS4 e Xbox One.

Ovviamente mancherebbe ancora il primissimo capitolo della saga, ma anche con l’immaginazione più fervida pare difficile che le avventure di Altair vengano riproposte, visto il grande stacco tecnico e la limitatezza delle meccaniche.

Lo ripetiamo, sono solo speculazioni, quindi vanno prese con le pinze. Ammesso che tutto questo sia vero, la parte più interessante sarebbe l’arrivo della saga completa su Nintendo Switch: l’idea vi intriga?