Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, rinviato a data da destinarsi

Sembra che il remake di Ubisoft completamente dedicato al principe di Persia non trovi pace. Prince Of Persia: Le Sabbie del Tempo, durante l’annuncio all’Ubisoft Forward non trovò sicuramente terreno fertile su cui crescere. Tra meme e forti critiche al suo comparto tecnico, tutto il team dietro lo sviluppo di questo progetto decise di prendersi del tempo per migliorare la loro opera e dare lustro ad uno dei titoli più amati di tutta la saga del principe delle sabbie.

Dopo un primo rinvio che vedeva Gennaio come mese di riferimento ne arrivò un altro con il quale veniva annunciato l’arrivo del titolo per Marzo 2021. Ovviamente ci si credeva davvero tanto in quella data, tutto sommato il titolo doveva già essere pronto e all’appello dovevano soltanto mancare le rifiniture del caso. Ma sembra che qualcosa sia andato storto e pochi minuti fa sull’account ufficiale del progetto è stato postato un comunicato stampo che informa del rinvio a lungo termine di Prince Of Persia, a data da destinarsi. Un duro colpo sicuramente per chi attendeva il titolo, ma c’è da dire che è anche giusto che il team si prenda tutto il tempo possibile per poterci portare un prodotto degno del nome che porta.

Sicuramente le condizioni in cui si era presentato non erano delle migliori e pensare ad un restauro partito quasi da zero, non è un’ipotesi da escludere del tutto. Ovviamente in quest’ultimo caso i tempi si allungano a dismisura ed è meglio essere prudenti se non si vuole ricadere in un turbine mediatico come accaduto ai ragazzi di CD PROJEKT RED per l’uscita del mastodontico Cyberpunk 2077. Non è assolutamente da escludere inoltre l’ipotesi che si tratti proprio di una visione cresciuta dopo aver visto ciò che è accaduto con quest’ultimo titolo.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Comunque noi non vediamo l’ora di poter giocare questo remake sperando che il brand di Prince Of Persia possa tornare ai fasti di un tempo e perché no, magari se questo remake farà bene una volta uscita, far pensare ad Ubisoft di rilasciare un nuovo capitolo della saga. Voi cosa ne pensate di tutta la questione legata al gioco? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!