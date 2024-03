Ubisoft Spring Sale: tanti giochi in sconto fino al 75%

Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry e molte altre ancora: le saghe di Ubisoft sono veramente tante e colme di titoli in grado di far appassionare praticamente chiunque. Tante serie per ancora più giochi, che potete fare ora vostri con sconti che arrivano fino al 75% grazie alle offerte di primavera Ubisoft, valide fino al 3 aprile alle 14:00. Delle occasioni decisamente non male, vero?

Offerte Ubisoft Store, perché approfittarne?

Le offerte dello Ubisoft Store rappresentano, dunque, un'occasione eccellente per recuperare quei titoli che sono nella vostra lista dei desideri da tempo. Gli sconti, infatti, riguardano anche moltissimi giochi molto recenti come Avatar: Frontiers of Pandora, disponibile a soli 41,99€ invece di 69,99€, o il nuovissimo Skull and Bones, che potrà essere vostro ad appena 44,99€ anziché 59,99€.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che spendendo almeno 29,99€ con il credito presente nel proprio wallet è possibile ottenere ben 20€ di Ricompense del Wallet. Queste possono essere riscattate nell'Ubisoft Store accedendo alla gestione del Wallet entro 10 giorni da quando le Ricompense sono state ottenute, per poi essere spese come desiderate all'interno dello store.

Insomma, parliamo di promozioni davvero convenienti e che difficilmente ricapiteranno nei prossimi mesi. Se siete giocatori PC, dunque, vi consigliamo caldamente di approfittarne rimandandovi alla pagina dedicata sullo Ubisoft Store e ricordandovi che saranno valide solamente fino al 3 aprile alle ore 14!

