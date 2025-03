Un nuovo emulatore 3DS prosegue l'eredità di Citra

La chiusura dell'emulatore per Nintendo 3DS, Citra, all'inizio dell'anno, a seguito di un'intensa campagna legale di Nintendo, aveva lasciato un vuoto nel panorama dell'emulazione mobile. Oggi, tuttavia, i fan dei giochi 3DS possono tornare a sperare grazie ad Azahar, un nuovo progetto che promette di portare l'esperienza della console portatile Nintendo sui dispositivi Android. Dopo mesi di attesa, il team di sviluppo ha finalmente rilasciato una versione candidata al download su GitHub, segnando un importante passo avanti per gli appassionati della piattaforma.

Un debutto cauto ma promettente

Il rilascio attuale di Azahar non rappresenta ancora una versione stabile definitiva, ma piuttosto una release candidate che potrebbe evolversi in una versione completa se non verranno riscontrati problemi significativi nei prossimi sette giorni. Gli sviluppatori hanno espressamente invitato la community a testare l'emulatore e segnalare eventuali bug tramite GitHub, in modo da perfezionare il software prima del lancio ufficiale.

"Se non siete disposti a tollerare potenziali problemi minori, potreste preferire attendere fino a quando una release candidate non verrà promossa a versione completa", hanno avvertito i creatori di Azahar. Un chiaro messaggio che prepara gli utenti a possibili imperfezioni in questa fase iniziale, soprattutto su dispositivi con hardware meno performante.

Limiti tecnici e peculiarità

L'attuale implementazione di Azahar presenta alcune limitazioni di cui gli utenti dovrebbero essere consapevoli. L'emulatore non supporta nativamente l'avvio di giochi crittografati né i file con estensione .3DS. La piattaforma utilizza invece i file CCI per l'esecuzione dei giochi, anche se gli sviluppatori hanno confermato che è possibile aggirare questa limitazione semplicemente rinominando l'estensione dei file da .3DS a .CCI.

La strada verso l'emulazione perfetta è ancora lunga, ma il primo passo è stato compiuto.

Nonostante le limitazioni, questa prima release introduce alcune funzionalità interessanti che migliorano significativamente l'esperienza utente. La più rilevante è sicuramente la possibilità di disabilitare il "rendering dell'occhio destro". Il Nintendo 3DS, per sua natura, renderizzava i giochi sia per l'occhio sinistro che per quello destro, una caratteristica essenziale per i titoli 3D ma completamente superflua per i giochi 2D.

Prestazioni ottimizzate per i dispositivi mobili

Disattivando il rendering dell'occhio destro, gli utenti possono ottenere un incredibile aumento delle prestazioni fino al 50%, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori. Questo rappresenta un notevole passo avanti per l'emulazione su Android, dove l'ottimizzazione delle risorse è fondamentale per garantire un'esperienza di gioco fluida.

Il team di Azahar sembra determinato a continuare lo sviluppo del progetto, apportando miglioramenti e correzioni in base al feedback della community. Tuttavia, rimane la preoccupazione che il progetto possa attirare l'attenzione di Nintendo, nota per la sua posizione aggressiva contro l'emulazione dei suoi sistemi.

Per gli appassionati di retrogaming e per chi possiede ancora una collezione di giochi 3DS, Azahar rappresenta una nuova speranza per portare questi titoli su dispositivi Android. Sebbene sia ancora nelle fasi iniziali, il potenziale di questo emulatore è indiscutibile e potrebbe riempire il vuoto lasciato dalla chiusura di Citra all'inizio dell'anno.